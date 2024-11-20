〈美股早盤〉市場靜待輝達財報出爐 主要指數走低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-20 22:46
美股主要指數周三 (20 日) 開盤走低，投資人靜待人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 業績出爐，與此同時也在留意俄羅斯與烏克蘭日益緊張的地緣政治局勢。
截稿前，道瓊工業指數跌近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.1%。
美股開盤前主要指數期貨走揚，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨上漲 0.3%，從先前俄烏緊張局勢的一波下跌後恢復過來，交易員期待輝達盤後公布的財報能帶來新動能。
美元指數上升 0.3%，從連續 3 天的跌勢中反彈；美國 10 年期公債殖利率在昨日下跌後攀升 3 個基點，原因是投資人紛紛轉向避險資產。
投資人將仔細研究輝達的財報，判斷這家全球最高是值得人工智慧晶片巨擘是否能再續創佳績，該股前一交易日上漲 4.9%，盤全股價續揚。巴克萊策略師表示，選擇權交易表明，這次財報將是今年剩下時間美股的催化劑，重要程度更勝聯準會 (Fed)12 月的利率決策。
Sarasin & Partners 首席經濟學家 Subitha Subramaniam 表示：「市場的健康狀況是由個別公司的業績驅動的，這本身就表明了某種脆弱性。他們獲勝就足夠了嗎？ 」
交易員也正在留意川普政府的人選，尤其是他對財政部長一職的選擇。據知情人士透露，Fed 時任理事華許 (Kevin Warsh) 和阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 的羅旺 (Marc Rowan) 正在角逐。與此同時，川普任命 Cantor Fitzgerald LP 執行長盧特尼克 (Howard Lutnick) 領導商務部，這是促進其關稅和貿易政策的關鍵角色。
Raymond James 華盛頓政策分析師 Ed Mills 受訪時說：「當我看到財政部長的競選時，我想知道究竟是誰在擔任這個角色，因為稅收政策和債務上限都將重新出現。」
其他消息方面，比特幣再創歷史新高，這得益於一系列事態發展，凸顯出在加密貨幣啦啦隊長川普的領導下，美國對數位資產產業的接受程度不斷加深。
截至台北時間周三（20 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 57.27 點或 0.13%，暫報 43,211.67 點
- 那斯達克綜合指數下跌 67.31 點或 0.35%，暫報 18,920.16 點
- 標普 500 指數下跌 18.64 點或 0.32%，暫報 5,898.34 點
- 費半下跌 57.13 點或 1.16%，暫報 4,862.02 點
- 台積電 ADR 下跌 1.63% 至每股 186.58 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.424%
- 紐約輕原油上漲 0.94% 至每桶 70.04 美元
- 布蘭特原油上漲 0.74% 至每桶 73.85 美元
- 黃金上漲 0.50% 至每盎司 2,644.20 美元
- 美元指數升至 106.54
焦點個股：
蔚來汽車 (NIO-US) 早盤股價下跌 5.40%，至每股 4.38 美元
中國電動車新貴蔚來汽車周三公布第三季財報，受到激烈價格戰影響，該季營收、虧損均遜華爾街分析師預期，儘管該季交車量刷新歷史紀錄。財報公布後，蔚來汽車周三盤前美股 ADR 跌逾 3%。
目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 18.21%，至每股 126.67 美元
目標百貨 (Target) 周三財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期，而且在調升財測不過三個月後就下修全年獲利財測。該公司預計全年調整後每股獲利將在 8.3 至 8.9 美元之間；這低於 8 月每股 9 至 9.7 美元的區間，也低於 StreetAccount 分析師預期的每股 9.55 美元。
微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 10.85%，至每股 477.27 美元
身為全球最大的企業比特幣持有者，微策略 (Microstrategy) 在比特幣的強勁上漲推動下，股價周二再度大漲 11.2%，市值接近千億美元。公司今日宣布 2029 年到期的 26 億美元 0% 可轉換優先票據用於購買比特幣。
該公司本周宣布，將以 0% 的利率發行 17.5 億美元的新可轉換債券。完成交易後，公司總債務將達到約 60 億美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
川普先前表示，計劃將公司稅率從 21% 削減到 15%。摩根大通策略師報告中寫道，儘管相較於川普在 2027 年的那波減稅 (將企業稅率從 35 降至 21%)，這次的降稅幅度和影響可能相對沒那麼強，但他這次的稅收計畫仍可能令標普 500 指數中約 145 家公司受惠，相當於成分股公司數量的近三成。
BMO 首席投資策略師預估到 2025 年底，標普 500 指數可望達到 6,700 點，比目前的水準高出近 14%。該行指出，美股正進入周期性牛市反彈的第三年，股市的年漲幅明顯高於歷史水準，標普 500 指數的獲利成長仍被低估。
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 福斯汽車勞動力成本超過其他競爭對手 下一輪勞資談判恐不太平
- 〈財報〉蔚來汽車Q3營收遜預期 Q4展望也黯淡
- 路透調查：川普明年初將對中國徵40%關稅 估影響GDP最多下滑1%
- 大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了
上一篇
下一篇