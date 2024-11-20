〈美股早盤〉市場靜待輝達財報出爐 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-20 22:46

‌



美股主要指數周三 (20 日) 開盤走低，投資人靜待人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 業績出爐，與此同時也在留意俄羅斯與烏克蘭日益緊張的地緣政治局勢。

截稿前，道瓊工業指數跌近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.1%。

‌



美股開盤前主要指數期貨走揚，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨上漲 0.3%，從先前俄烏緊張局勢的一波下跌後恢復過來，交易員期待輝達盤後公布的財報能帶來新動能。

美元指數上升 0.3%，從連續 3 天的跌勢中反彈；美國 10 年期公債殖利率在昨日下跌後攀升 3 個基點，原因是投資人紛紛轉向避險資產。

投資人將仔細研究輝達的財報，判斷這家全球最高是值得人工智慧晶片巨擘是否能再續創佳績，該股前一交易日上漲 4.9%，盤全股價續揚。巴克萊策略師表示，選擇權交易表明，這次財報將是今年剩下時間美股的催化劑，重要程度更勝聯準會 (Fed)12 月的利率決策。

Sarasin & Partners 首席經濟學家 Subitha Subramaniam 表示：「市場的健康狀況是由個別公司的業績驅動的，這本身就表明了某種脆弱性。他們獲勝就足夠了嗎？ 」

交易員也正在留意川普政府的人選，尤其是他對財政部長一職的選擇。據知情人士透露，Fed 時任理事華許 (Kevin Warsh) 和阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 的羅旺 (Marc Rowan) 正在角逐。與此同時，川普任命 Cantor Fitzgerald LP 執行長盧特尼克 (Howard Lutnick) 領導商務部，這是促進其關稅和貿易政策的關鍵角色。

Raymond James 華盛頓政策分析師 Ed Mills 受訪時說：「當我看到財政部長的競選時，我想知道究竟是誰在擔任這個角色，因為稅收政策和債務上限都將重新出現。」

截至台北時間周三（20 日）22 時許：

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤股價下跌 5.40%，至每股 4.38 美元

中國電動車新貴蔚來汽車周三公布第三季財報，受到激烈價格戰影響，該季營收、虧損均遜華爾街分析師預期，儘管該季交車量刷新歷史紀錄。財報公布後，蔚來汽車周三盤前美股 ADR 跌逾 3%。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 18.21%，至每股 126.67 美元

目標百貨 (Target) 周三財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期，而且在調升財測不過三個月後就下修全年獲利財測。該公司預計全年調整後每股獲利將在 8.3 至 8.9 美元之間；這低於 8 月每股 9 至 9.7 美元的區間，也低於 StreetAccount 分析師預期的每股 9.55 美元。

微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 10.85%，至每股 477.27 美元

身為全球最大的企業比特幣持有者，微策略 (Microstrategy) 在比特幣的強勁上漲推動下，股價周二再度大漲 11.2%，市值接近千億美元。公司今日宣​​布 2029 年到期的 26 億美元 0% 可轉換優先票據用於購買比特幣。

該公司本周宣布，將以 0% 的利率發行 17.5 億美元的新可轉換債券。完成交易後，公司總債務將達到約 60 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：