福斯汽車勞動力成本超過其他競爭對手 下一輪勞資談判恐不太平

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-20 19:54

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路透周三 (20 日) 報導，福斯汽車 (Volkswagen) 和工會將就薪資與德國工廠關閉的問題進行下一輪談判，根據公司和產業數據顯示，福斯汽車在勞動成本上的支出占銷售的鄙俚高於主要競爭對手。另一方面，工會不滿大幅削減成本措施影響員工生計，醞釀罷工行動。

路透援引福斯汽車勞資委員會的一份內部備忘錄報導，隨著中國汽車競爭對手陸續推出更便宜的車款，福斯汽車在中國國內市場的競爭力面臨挑戰。

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福斯汽車高層將於本周四 (21 日) 開始與代表約 12 萬名德國工人的工會進行下一輪談判，工會要求加薪 17% 而福斯要減薪 10%。

工會預估福斯汽車計劃削減成本規模交超過 170 億歐元 (合 180 億美元)，而這一舉動也醞釀工會罷工的意圖。

不過工會準備談判中做出價值 15 億歐元的讓步，不過這一舉措取決於福斯汽車是否會關閉工廠，以及包括保時捷和 Piech 家族在內的利益相關者是否會參與。這些讓步措施將能減少福斯大幅裁員，降低整頓對工人造成的影響。

金屬工業工會 (IG Metall) 協商師格魯格 (Thorsten Gröger) 說：「我們面臨的問題不是勞動力造成，也不能只透過勞動力成本解決。」

根據福斯汽車的勞資備忘錄，該公司全球勞動力支出占營收的比例已從 2020 年的 18.2% 降至 2023 年的 15.4%，不過這一比例仍高於寶馬 (BMW)、賓士和 Stellantis(STLA-US)，後者這些公司的勞動力之出介在 9.5% 至 11% 之間。其中在德國的福斯汽車勞動支出占營收比例介在 15.8% 至 17.5% 之間。

Stifel 分析師 Daniel Schwarz 表示，該公司在勞動力上花費更多的部分原因是，它在內部生產許多組件和軟體，但來自中國的利潤率壓力意味著該公司需要削減固定成本。

Schwarz 說：「自 2005 年以來，福斯品牌每年都是歐洲市場的領導者…… 它的汽車很有競爭力。問題不在於產品，而在於成本。」

工會代表也稱，勞動成本只占該公司成本基礎的一小部分，就讓管理階層在其他方面進行削減，為提振疲弱的利潤。

在發給員工的內部傳單中，工人委員會指出今年前 9 個月其他部門——保時捷、奧迪和福斯金融服務——的收入急劇下降，稱這讓公司損失了 55 億歐元 (58 億美元)。工人委員會稱，僅憑這一點就足以說明為什麼針對勞動力成本為中心整頓是沒辦法達到目標。

近年來，福斯汽車已宣布在德國裁員數萬人，但往電動車、軟體驅動汽車的轉型以及更嚴格的監管意味著，該公司在軟體和管理等領域僱用許多員工。

路透看到的一份內部文件顯示，雖然福斯汽車的工廠工人人數在 2019 年 6 月至 2024 年 9 月期間減少了 8,000 多人，但行政人員人數增加了約 4,000 人。有知情人士指出，該公司的白領元高已接近藍領員工水準。