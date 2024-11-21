印度億萬富豪阿達尼在美遭控行賄 相關個股應聲挫逾20% 澳洲投資人更慘摔25%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-21 14:15

‌



印度股市今 (21) 日開低走低，億萬富豪阿達尼旗下公司股價普遍大跌，因紐約聯邦法院周三 (20 日) 以行賄與詐欺罪名起訴阿達尼。現年 62 歲的阿達尼和其他 7 名被告遭指控向印度政府官員行賄超過 2.5 億美元，以獲得可能獲利逾 20 億美元的太陽能合約。

阿達尼旗艦公司阿達尼企業、阿達尼港口以及阿達尼運輸均暴跌逾 20%，位在風暴中心的阿達尼綠色能源則下跌 17.8%。阿達尼電力下跌 13.81%，阿達尼港口旗下零售部門 Adani Wilmar 也大幅下跌 10%。

‌



此外，投資阿達尼集團的澳洲上市公司 GQG Partners 今日更一度暴跌 25%，收盤稍微收斂跌幅至 19.32%，不然恐將創下 2021 年 10 月上市以來的單日最大跌幅紀錄。

阿達尼和阿達尼綠色能源的兩名高管，同時也是他兩個侄子 Sagar Adani 和 Vneet Jaain，被指控在公司遵守反賄賂和反腐敗標準的問題上誤導美國與國際投資人而獲得逾 30 億美元的融資。

Riedel 研究集團總裁兼創辦人 David Riedel 說，「這些指控非常嚴重。他們肯定會被切斷與美國市場的聯繫」，阿達尼可能需要尋找國內資金來源。

Riedel 還預估阿達尼相關股票將遭受更多痛苦，恐將回吐過去一年左右的漲幅。

去年狙擊阿達尼集團的興登堡研究公司今日向《CNBC》表示，自去年 1 月發布報告將阿達尼認定為史上最大企業騙局以來，興登堡研究公司的觀點從未動搖過，阿達尼也從未反駁過我們的調查結果。

阿達尼集團去年花了大部分時間試圖擺脫賣空機構興登堡提出的會計詐欺和股票操縱的指控。