英國10月通膨率大幅升至2.3% 高於預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-20 15:57

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英國國家統計局周三 (20 日) 公布的數據顯示，英國 10 月通膨率大幅上升至 2.3%，高於預期。此次升幅較 9 月的 1.7% 提高不少，超過經濟學家預測的 2.2%。

數據顯示，英國本月核心通膨率 (不包括能源、食品、酒精和菸草) 為 3.3%，略高於 9 月的 3.2%。英國主導經濟的服務業價格漲幅，從 9 月的 4.9% 溫和升至 5.0%。

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最新數據將納入英國央行 12 月利率決定前的考慮因素。央行本月稍早降息 25 個基點，但表示在經濟前景面臨新挑戰的情況下，未來降息將是「漸進式」。

Quilter Investors 投資策略師 Lindsay James 表示，周三公布的通膨數據使得英國央行在今年結束時維持利率不變的可能性提高。她指出，這清楚地提醒人們，短期通膨可能會捲土重來，這可能是由貿易障礙、勞動力市場緊張、稅收以及食品和能源價格波動等因素造成的。

她補充說：「10 月份通膨上升是否只是曇花一現還有待觀察，但隨著更多的通膨風險即將出現，央行在未來幾個月可能會採取謹慎態度。」 。

近幾個月來，不確定性的陰雲籠罩著英國，工黨政府被指責在 7 月 4 日大選後貶低經濟，並推遲提出財政議程。

英國財政部長 Rachel Reeves 於 10 月 30 日公布了秋季預算，宣布增加 400 億英鎊 (約 518 億美元) 的稅收，以堵塞她所說的公共財政 “黑洞”，並對英國的財政政策進行改革。

政府資助但政治中立的預算責任辦公室等評論人士警告，這些措施可能會推高通膨，同時提高英國的近期成長風險。