Fed決策者偏鷹 野村預估12月暫停降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-18 20:30

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根據外媒周一 (18 日) 報導，野村證券 (Nomura) 預估聯準會 (Fed) 不會在 12 的貨幣政策會議上宣布降息，為川普當選總統後首家預料降息周期暫停的全球券商。

野村證券目前預估，Fed 在 2025 年 3 月和 6 月的兩次會議上只會降息 1 碼 (25 個基點)，預測明年基準利率保持在 4.125% 不變。目前基準利率介在 4.50%-4.75% 之間，截至目前為止 Fed 在今年降息 75 個基點。

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不過包括高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 在內的其他全球券商預估，Fed 下個月會降息 1 碼。

野村證券指出，在美國經濟持續成長和通膨可能進一步上升的情況下，Fed 決策者近期發表鷹派言論，在在透露 Fed 並不急著降息，可能會在下個月暫停降息周期。

此前川普總統大選中勝出，意味著政策可能出現重大轉變，Fed 對降息越來越猶豫。川普的推動減稅、提高關稅和打擊移民等政策，讓華爾街認為通膨在未來可能會進一步升溫。

野村表示，目前預估關稅將在明年夏季之前推高已降溫的通膨，Fed 可能會更快、更長一段時間暫停降息，在明年 6 月降息後，直到後年 (2026 年)3 月之前都不會再降息。

美國上周公布數據顯示，10 月美國消費者物價指數 (CPI) 年升 2.6%，高於 Fed 的 2% 目標，但符合經濟學家預期。

根據芝商所 FedWatch 工具，12 月降息 1 碼的機率降至 61.9%，維持利率不變的機率為 38.1%。