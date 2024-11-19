傳高盛準備分拆其數位資產平台

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-19 01:20

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高盛數位資產全球主管 Mathew McDermott 受訪時表示，該行正在與一些市場參與者就該計畫進行談判，繼續增強該平台的功能並開發新的商業用例。McDermott 說，新公司的計畫尚處於早期階段，長期目標是在未來 12 至 18 個月內執行分拆，不過須獲得監管部門的批准。

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電子交易平台 Tradeweb Markets Inc. 在聲明中表示，將與高盛合作替數位資產平台帶來新的商業用例，成為其首個策略合作夥伴。

McDermott 還表示，高盛正在尋求為其客戶促進私人數位資產公司的二級交易。這可能會讓家族辦公室和其他尋求流動性的客戶變得更容易，同時允許買家利用私人市場折扣。 此外，該行還在尋求恢復其比特幣支持的貸款活動。

高盛於 2022 年推出數位資產平台，作為使用區塊鏈技術發行傳統資產的一種方式，此後該平台已用於歐洲投資銀行發行債券等交易。McDermott 表示，雖然目標是讓該技術平台由一個新實體擁有，但高盛將保留其數位資產團隊，並繼續擴大在該領域的更廣泛活動。

該銀行有將內部開發的軟體平台分拆出去的歷史。2013 年，高盛成立電子交易軟體事業 REDI Technologies，幾年後又從前者中分拆出結構性投資市場 Simon。

華爾街在區塊鏈努力已持續約十年，雖然一些應用程式現已上線，但很少有達到顯著的規模。 部分原因是公司不願意參與競爭對手創造的系統。

McDermott 指出，高盛的目標是將數位資產平台將擴大用途，例如透過區塊鏈將資金代幣化 (Tokenization) 以用作抵押品等領域。