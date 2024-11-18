再生能源轉型之路難行 歐洲石油巨擘萌生退意

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-18 21:10

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BP 為了縮小與競爭對手之間的差距、提振股價並緩解投資人對其獲利擔憂，計劃出售風力、太陽能服務而且還準備暫停 18 個氫能專案。與此同時，殼牌和挪威國家石油公司 (Equinor) 也開始縮小先前制定的能源轉型規模。

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分析指出，些公司的轉變是受到俄烏衝突帶來的持續性能源衝擊，以及由於成本上升、供應鏈和技術挑戰導致許多再生能源計畫 (尤其是離岸風電) 獲利能力下滑。

BP 在 5 年前曾野心勃勃的宣布將轉型為低碳能源企業，如今卻傳出大砍其位於倫敦的氫能團隊，從 100 多人裁員至 40 人。

另外，殼牌的日子似乎也不太好過，該公司已經重新修訂低碳能源計畫，包括減少漂浮式離岸風電和氫能計畫、退出歐洲等市場、出售煉油廠、降低 2030 年的碳減排目標。

據悉，殼牌還正在尋求出售其在 2020 年收購的澳洲碳抵銷項目營運商 Select Carbon 公司。

殼牌和 BP 目前正積極採取措施扭轉局面。

BP 執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 則表示，計劃投資數十億美元以開發新的石油和天然氣，以公司提高業績和增加回報率。

但上述這些公司似乎並未完全放棄低碳能源投資。他們表示，將專注於那些能夠快速產生利潤的領域，例如生物燃料。殼牌、BP 和 Equinor 都將繼續開發一些已經進行中的離岸風電計畫，以及開發主要用於降低煉油業務碳足跡的氫能專案。

與此同時，還有一些公司一直在「堅守」的路上，法國的 TotalEnergies 持續投資於低碳能源，而且還在再生能源產能上大幅領先殼牌和 BP。