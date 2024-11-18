川普2.0殺很大？瑞銀預測2025-26年全球經濟增長放緩 從3.2%降至2.6%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-18 12:33

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瑞銀投資銀行全球首席經濟及策略研究主管 Arend Kapteyn，提出對目前國際市場的最新看法：觀察過去兩年，通脹和利率衝擊雖在消退，實際收入增速達到 20 年最高水準，信貸增長走高，且房地產市場出現轉向；但預計未來兩年全球經濟增長將放緩 0.5% 以上，可望從 3.2% 降至 2.6%。瑞銀認為，美國目前的經濟增長無法持續，主要因為美國加征關稅將對本已疲軟的中國經濟造成損害。

股票：2025 年小漲

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在美聯儲首次降息後的 12 個月內，回報率一般為 11.7%，但當 ISM 在 12 個月中漲幅不到 5 個 點時，回報率僅為 3.5-4.5%。預計 2025 年末標普 500 指數將達到 6,400（上漲約 6%）。 在川普發佈內閣任命、今年股市反彈之後，瑞銀預估明年上半年美國股市將溫和下行，因為美國經濟增長放緩。一旦盈利預測降至更現實的水準，2025 年下半年的表現將改善。雖然美國股市可能跑輸幾個月，但預計在 12 個月內，美國股市將跑贏歐洲，而歐洲將跑贏新興市場。品質股將繼續跑贏價值股，不過美國金融股應該會表現良好。新興市場中，中國互聯網股票仍是首選，但其他地區 “中國受益者” 交易的漲幅將減弱。

固定收益：做多美國、英國、澳洲和新興市場利率

美國實際收益率距離 2023 年的峰值不遠，當時亞特蘭大聯儲 GDP nowcast 預測升至近 6%，而 目前為 2.5%（瑞銀未來兩年的平均預測為 1.7%）。鑒於移民減少、關稅增加的風險，瑞銀認為美國通脹盈虧平衡的風險回報偏于上行。不過，名義收益率應會走低，2 年期收益率的降幅可能 比 10 年期更明顯。估計 10 年期等效久期的供應量從 2026 年起才會大幅攀升。在那之前，不急於佈局熊市變陡（bear steepeners）。澳洲、英國和新興市場利率也具有吸引 力。信用利差處於高位。信用利差的區間將維持到年底，但 2025 年會小幅走闊，其中美國跑贏 歐洲。

匯率：日元有望跑贏歐元。美元繼續衝擊新興市場。黃金走勢放緩，但依然是贏家