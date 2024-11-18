〈台幣〉升轉貶再破32.5元 收貶6.5分 偏弱區間整理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 17:33

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新台幣今 (18) 日由升轉貶，終場收在 32.531 元，貶值 6.5 分，台北外匯經紀公司成交值 10.62 億美元，貶幅 0.2%，儘管仍處區間偏弱整理，但並未再破前日的低點 32.6 元價位。

新台幣今日以 32.43 元、小升 3.6 分開出後，隨即收斂升幅，開盤一小時後轉為貶值，最低來到 32.584 元，終場收在 32.531 元，貶值 6.5 分，全日高低價差 1.54 角。

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觀察主要亞幣，日元今日再度貶近 0.4%，新台幣貶 0.2%，人民幣貶逾 0.15%，星元貶 0.1%，韓元和泰銖處平盤附近整理。