會議紀要：日本央行對升息時機存在分歧 關注美國大選後不確定性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-11 16:10

‌



日本央行 10 月政策會議的意見摘要顯示，日本央行決策者對於多久升息存在分歧，並警告美國總統大選後，市場可能再次出現波動。

‌



一位委員表示，雖然美國硬著陸的風險消退，但日本央行必須密切關注市場發展，「因為現在斷定市場將恢復平靜還為時過早」，交易在一定程度上是由對美國大選結果的猜測推動的。

另一位成員指出，「日本央行必須做好充分準備，應對市場波動可能因美國總統大選結果而加劇的可能性。」

也有成員認為，由於央行一直預期以溫和的速度提高政策利率，因此可以有時間監控美國經濟的未來走勢，包括總統大選後的走勢。

摘要顯示，有鑑於不確定性仍然很高，日本央行九名委員中的鴿派人士建議緩慢推進，央行在升息時必須「花時間並謹慎行事」。

另一種觀點警告，日本央行進一步升息可能會引發市場動盪，並擾亂央行縮減大規模貨幣刺激措施的長期路徑。

由於缺乏對 12 月或 1 月升息可能性的明確指導，日本央行觀察人士將繼續猜測央行下一步行動的時間，超過 80% 的受訪經濟學家預計明年 1 月會升息。

儘管如此，摘要中涉及溝通必要性的評論，並未讓市場感到驚訝，這表明日本央行將比 7 月採取更多行動，來傳達其下一步行動。

目前，關於時機的訊號是混雜的。一些觀點明確表明，升息並非不可能，因為央行只是在等待美國經濟方向的烏雲消散。