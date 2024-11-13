7月以來首見！日元貶破155關口 日本當局干預風險增加

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-13 16:03

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日元兌美元匯價跌破 155 日元，為今年 7 月以來首見，提高了日本政府可能干預匯市阻貶的可能性。

日元週三 (13 日) 亞洲盤下跌 0.3% 至 155.04 日元，延續自川普當選後的貶勢，美債殖利率上升對日元造成壓力，美國 2 年期公債殖利率攀升至 7 月以來最高水準。

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彭博資訊上月訪調 53 位經濟分析師對日元可能觸發干預水準的看法，最高的預測值為 150 日元，中間值則為 160 日元。

瑞穗證券首席策略師 Shoki Omori 表示：「根據美國 CPI、PPI 及零售銷售的數據來看，如果財政部不進行口頭干預，可能會看到美元兌日元迅速上漲。

此外，日元持續走軟也可能促使日本央行提前升息。日本央行總裁植田和男在 10 月承認，外匯匯率已經影響到日本的物價趨勢。