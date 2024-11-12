加速鞏固供應鏈！日本將砸650億美元 促進半導體、AI發展

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-12 13:23

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石破茂順利連任日本首相，11 日記者會上承諾，未來 10 年將提供 10 兆日元 (650 億美元) 促進日本半導體及人工智慧 (AI) 懺業發展，並希望可以像招攬台積電 (2330-TW) 進駐熊本一樣，樹立振興地區的積極榜樣。

日本經濟產業大臣武藤容治在 12 日的例行新聞記者會上表示，首相石破茂 11 日宣布的計畫，是除現有架構之外另加上的規畫，目前正在相關細節，待決定之後將公布具體內容。

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石破茂表示，他希望制定一個新的援助框架，以期在未來 10 年內吸引超過 50 兆日元的公共和私人投資。石破茂特別強調，政府不會發行「彌補赤字的債券」來資助這項計畫。

他進一步指出，希望在日本廣泛樹立地區振興的積極榜樣，例如像台積電在熊本建設晶片廠。

石破茂連任後馬上宣布這項重磅消息，也反映當局擔心川普重新執政後後，中美貿易更趨緊張造成全球衝擊，從而加緊腳步鞏固半導體供應鏈。