特斯拉股價迷因股式飆漲 華爾街開始保持警惕

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-13 20:53

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股價過熱恐無法持續？投資人開始擔憂

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特斯拉的股價飆升讓華爾街分析師給出的目標價相形見絀，兩者之間的差距表明，該公司股價可能下跌 28%，這是自 2021 年底新冠疫情點燃科技股熱潮以來的最大跌幅。

另外這種分歧也說明分析師在評估川普政府如何影響該公司時所面臨的挑戰。馬斯克的慷慨支持獲得回報，替自己的企業打開更有好監管制度的大門。儘管如此，一些看漲特斯拉的多頭也覺得該股漲勢不合理，尤其是川普對電動車的質疑。

50 Park Investments 創辦人兼執行長 Adam Sarhan 表示：「對特斯拉來說，市場對川普獲勝的反應簡直就是爆炸性的，雖然川普政府肯定有可能帶來好處，但目前的反彈在短期內似乎過熱了。」

對特斯拉進行估值一直很困難，導致該股的最低目標價和最高目標價之間存在巨大價差，目前圍繞特斯拉是應被視為一家汽車公司、一家科技公司，還是某種獨特的合併企業展開了更廣泛的辯論。

美國大選後的反彈，再加上優於預期的第三季業績帶來的上漲，將特斯拉本已過高的估值又再推升至更高的水準。截至周二收盤，該股預期本益比為 104 倍，遠高於傳統汽車製造商個位數的中等本益比，也遠高於「美股七雄」32 倍的平均本益比。

川普上任帶來的利多難以量化

川普當選總統的影響現在拋出了一個新的估值難題，分析師們正在評估可能影響該公司基本面的所有政治和經濟逆流。

其中包括川普威脅要扭轉現任總統拜登實施的電動車友善政策，以及與主要市場中國的關係可能​​緊張。在宏觀層面上，川普提出的一些政策可能導致通膨上升，這也可能導致一個癥結所在。特斯拉和其他汽車製造商在過去幾年已遭遇銷售下滑，因為消費者減少購買。

另一方面，德意志銀行分析師 Edison Yu 表示，川普的一些政策可能對特斯拉有利，例如簡化自動駕駛汽車的聯邦政府規定，支持該公司正在開發的人形機器人。該公司還可能擴大在電動車領域已經相當大的領先優勢。

他說：「如果通膨降低法案被廢除 / 改變，或對進口零件徵收額外關稅，特斯拉的相對競爭地位只會加強。不過，量化川普政府將如何為特斯拉帶來好處，目前可能更像是一門藝術而不是科學。」

摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Adam Jonas 對此表示贊同。他在本周給客戶的報告中寫道：「特斯拉是否會受到馬斯克與川普政府關係的影響，以及如何影響，確實很難量化。但很明顯，馬斯克影響力的變化率，無論是真實的還是感覺上的都在加快。」

上述兩人對特斯拉的股票評等均為等同「買入」(Buy)，並在最新報告中維持其目標價。

馬斯克入川普內閣

特斯拉周二股價收盤下跌 6.2%，至美股 328.49 美元，與此同時「川普交易」出現更廣泛的降溫跡象。在馬斯克和企業家拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 被任命共同執掌新成立的政府效率部後，特斯拉周三 (13 日) 的盤前股價上漲 3.3%。

自自從 3 周前公布財報以來，特斯拉股價漲幅已超過 50%，華爾街一些地區的懷疑情緒正在升溫——即使特斯拉確實受惠馬斯克與川普的私人關係以及其他因素。