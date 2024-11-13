會計師辭職 美超微又延後提交季報

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-13 21:35

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根據外媒周三 (13 日) 報導，陷入困境的伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 上月遭安永會計師事務辭去會計業務，現在仍在尋找新的會計師事務所合作，因此再度延後提交截至 9/30 的 10-Q 季報。先前該公司截至 6/30 的 10-K 年報仍未提交。

消息傳出後，美超微 (SMCI-US) 周三盤前股價下跌 3.92%，每股暫報 20.85 美元，該股自今年 3 月觸頂以來已下跌 82%。由於對其會計問題的擔憂，美超微市值蒸發 500 多億美元。

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今年早些時候，美超微一名前員工在聯邦法院指控該公司試圖誇大其收入；賣空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 後來在一份報告中引用了這些說法，稱其為「明顯的會計危險訊號」。9 月底，該公司的審計機構安永會計師事務所 (Ernst & Young LLP) 辭職，理由是其客戶在誠信和道德方面的承諾受到質疑。

該公司董事會成立了一個委員會來審查其內部控制。超微在周三的一份文件中表示，該委員會已經根據安永提出的「初步擔憂」完成了調查，但該委員會「還有其他工作正在進行中」。該公司表示，正在「努力工作」尋找新的審計師。