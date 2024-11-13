〈美股早盤〉主要指數開平 10月CPI數據增添Fed下月降息押注

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 22:43

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美主要指數周三 (13 日) 開平，稍早出爐的消費者物價指數 (CPI) 增速符合預期，增添交易員對聯準會 (Fed) 下個月降息押注。

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美國通膨數據顯示，物價壓力升幅符合預期，進一步強化 Fed 能夠在下個月降息的觀點，美國公債應聲走高。

美股開盤前主要指數期貨一度上漲但隨後回落，處在平盤波動狀態。對利率敏感的美國兩年期公債殖利率重挫 9 個基點，扭轉部分漲勢，先前的漲勢一度將其殖利率推升至去年 7 月以來新高。美元指數下跌 0.2%，自兩年高點回落。

Lombard Odier 投資管理公司宏觀研究主管 Florian Ielpo 在通膨報告公布後的一份報告中寫道：「市場應該從中得到一些安慰，因為這只是表現出黏性服務業通膨的最後一哩路。」

美國下一屆川普政府領導下的寬鬆財政政策讓 Fed 實現 2% 通膨目標的道路變得不明朗，一些投資人一直在增持通膨避險基金並出售政府債券。減稅和關稅的前景可能會加劇物價壓力，迫使 Fed 把利率維持在高位，讓美國公債受到打擊。

CMC Markets 首席市場分析師 Jochen Stanzl 在一份報告中寫道：「今天的整體數據不會改變市場對通膨正朝著 2% 邁進的看法。」

截至台北時間周三（13 日）22 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 2.07%，至每股 21.30 美元

根據外媒周三報導，陷入困境的伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 上月遭安永會計師事務辭去會計業務，現在仍在尋找新的會計師事務所合作，因此再度延後提交截至 9/30 的 10-Q 季報。先前該公司截至 6/30 的 10-K 年報仍未提交。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.26%，至每股 342.47 美元

川普美國大選獲勝後將重返白宮，身為頭號「川粉」的馬斯克功不可沒，他旗下美國電動車龍頭特斯拉也受惠，勝選至今股價飆升 31%、市值飆升近 2,500 億美元。然而，華爾街近期似乎意識到股價反彈過頭，勢頭可能無法持續，開始使謹慎行事。

安進 (AMGN-US) 早盤股價上漲 2.36%，至每股 305.88 美元

安進 (Amgen) 周三表示，其實驗性減肥藥物與骨質密度變化之間沒有關聯；一天前這些擔憂導致該公司市值蒸發超過 120 億美元。Cantor Fitzgerald 分析師表示，在對安進 MariTide 的早期數據的審查顯示該藥物導致骨礦物質密度下降後，該公司股價周二下跌 7%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.4%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.3%，前值 3.3%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：