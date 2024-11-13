〈美股早盤〉主要指數開平 10月CPI數據增添Fed下月降息押注
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 22:43
美主要指數周三 (13 日) 開平，稍早出爐的消費者物價指數 (CPI) 增速符合預期，增添交易員對聯準會 (Fed) 下個月降息押注。
截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.18%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%。
美國通膨數據顯示，物價壓力升幅符合預期，進一步強化 Fed 能夠在下個月降息的觀點，美國公債應聲走高。
美股開盤前主要指數期貨一度上漲但隨後回落，處在平盤波動狀態。對利率敏感的美國兩年期公債殖利率重挫 9 個基點，扭轉部分漲勢，先前的漲勢一度將其殖利率推升至去年 7 月以來新高。美元指數下跌 0.2%，自兩年高點回落。
Lombard Odier 投資管理公司宏觀研究主管 Florian Ielpo 在通膨報告公布後的一份報告中寫道：「市場應該從中得到一些安慰，因為這只是表現出黏性服務業通膨的最後一哩路。」
美國下一屆川普政府領導下的寬鬆財政政策讓 Fed 實現 2% 通膨目標的道路變得不明朗，一些投資人一直在增持通膨避險基金並出售政府債券。減稅和關稅的前景可能會加劇物價壓力，迫使 Fed 把利率維持在高位，讓美國公債受到打擊。
CMC Markets 首席市場分析師 Jochen Stanzl 在一份報告中寫道：「今天的整體數據不會改變市場對通膨正朝著 2% 邁進的看法。」
截至台北時間周三（13 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 58.99 點或 0.13%，暫報 43,969.97 點
- 那斯達克綜合指數上漲 14.34 點或 0.07%，暫報 19,295.74 點
- 標普 500 指數上漲 5.22 點或 0.09%，暫報 5,989.21 點
- 費半下跌 32.03 點或 0.63%，暫報 5,076.61 點
- 台積電 ADR 下跌 0.58% 至每股 190.66 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.361%
- 紐約輕原油下跌 0.59% 至每桶 67.72 美元
- 布蘭特原油下跌 0.53% 至每桶 71.51 美元
- 黃金上漲 0.59% 至每盎司 2,621.80 美元
- 美元指數跌至 105.80
焦點個股：
美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 2.07%，至每股 21.30 美元
根據外媒周三報導，陷入困境的伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 上月遭安永會計師事務辭去會計業務，現在仍在尋找新的會計師事務所合作，因此再度延後提交截至 9/30 的 10-Q 季報。先前該公司截至 6/30 的 10-K 年報仍未提交。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.26%，至每股 342.47 美元
川普美國大選獲勝後將重返白宮，身為頭號「川粉」的馬斯克功不可沒，他旗下美國電動車龍頭特斯拉也受惠，勝選至今股價飆升 31%、市值飆升近 2,500 億美元。然而，華爾街近期似乎意識到股價反彈過頭，勢頭可能無法持續，開始使謹慎行事。
安進 (AMGN-US) 早盤股價上漲 2.36%，至每股 305.88 美元
安進 (Amgen) 周三表示，其實驗性減肥藥物與骨質密度變化之間沒有關聯；一天前這些擔憂導致該公司市值蒸發超過 120 億美元。Cantor Fitzgerald 分析師表示，在對安進 MariTide 的早期數據的審查顯示該藥物導致骨礦物質密度下降後，該公司股價周二下跌 7%。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 10 月 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.4%
- 美國 10 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%
- 美國 10 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.3%，前值 3.3%
- 美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%
華爾街分析：
在當選總統川普取得決定性勝利後，股市高風險領域出現泡沫激增的跡象，引發對市場過熱的擔憂。儘管在公布關鍵通膨數據前部分交易出現下滑，包括小型股、看跌押注集中的股票和無利可圖的科技股等，但市場仍籠罩在興奮之中，尤其是特斯拉和比特幣的顯著漲幅。
投資機構富蘭克林坦伯頓、摩根大通資產管理、T. Rowe Price 皆認為，隨著市場消化對川普勝選對債市影響，美債殖利率將走高。富蘭克林坦伯頓稱，隨著美國政府增加債務供應以彌補數兆美元赤字，10 年期美國公債殖利率或將攀升至 5% 或更高。
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