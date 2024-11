連續15年榮獲肯定！富邦金控暨子公司囊括The Asset ESG Corporate Awards四獎項

知名財經媒體《The Asset(財資雜誌)》日前舉辦 The Asset ESG Corporate Awards 2024 頒獎典禮,富邦金控自 2010 年起已連續 15 年獲獎,今年再度榮獲「最佳 ESG 企業白金獎 (Platinum Award)」及「最佳多元化與包容性獎 (Best Initiative in Diversity and Inclusion)」,子公司表現同樣亮眼,台北富邦銀行致力落實金融平權,獲頒「最佳社會責任獎 (Best Initiative in Social Responsibility)」、富邦產險則以「Cooling the Earth to Light Up Our Future」為專案主題,榮獲「最佳環境責任獎 (Best Initiative in Environmental Responsibility)」肯定。