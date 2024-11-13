連續15年榮獲肯定！富邦金控暨子公司囊括The Asset ESG Corporate Awards四獎項

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 10:53

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知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前舉辦 The Asset ESG Corporate Awards 2024 頒獎典禮，富邦金控自 2010 年起已連續 15 年獲獎，今年再度榮獲「最佳 ESG 企業白金獎 (Platinum Award)」及「最佳多元化與包容性獎 (Best Initiative in Diversity and Inclusion)」，子公司表現同樣亮眼，台北富邦銀行致力落實金融平權，獲頒「最佳社會責任獎 (Best Initiative in Social Responsibility)」、富邦產險則以「Cooling the Earth to Light Up Our Future」為專案主題，榮獲「最佳環境責任獎 (Best Initiative in Environmental Responsibility)」肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自 2015 年起全面啟動「永續經營 ESG 願景工程」，成果有目共睹，今年富邦金控與子公司台北富邦銀行、富邦產險均獲得《The Asset》肯定，共計獲得 4 個獎項，為台灣獲獎最多的金融業者，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受國際肯定。

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堅持永續經營 富邦金控持續引領台灣邁向淨零社會

永續發展已是全球顯學，國際投資人亦日益重視企業 ESG (環境、社會、治理) 議題，2023 年國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board）發佈國際永續資訊揭露框架準則 IFRS S1、S2，提供統一的揭露標準。富邦金控身為指標性金融機構，亦逐步接軌 IFRS，擴大揭露範圍與品質，今年更與主要子公司共發佈 9 本永續及 TCFD 報告書，期與各利害關係人共創永續時代。

富邦金控 2021 年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，並於 2023 年底增設各項指標至 2030 年目標，以量化指標追蹤進展，也持續投入 Run For GreenTM 計劃，並於 2024 年成立「永續聚樂部」，精選國內外永續重要趨勢議題，連結各子公司核心業務，規劃培訓課程，協助員工面對永續轉型挑戰，實踐富邦永續願景藍圖。

為持續打造多元共融的幸福友善職場，富邦金控年投入近 1.5 億元生、育補助，照顧近 5,000 名員工子女。除持續提供每胎新生兒 10 萬元補助外，2024 年再提高 6 歲以下子女津貼，每年增至 2.4 萬元，並持續提供優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。為促進員工健康福祉，2024 年首度舉辦桌球賽，由上而下推動運動風氣；另整合子公司資源，舉辦性別、長照、育兒、健康等講座，並提供免費心理、法律諮詢、多元科別的醫護臨場服務、員工家庭日活動等。

台北富邦銀行助力高齡金融教育創造「銀」響力 獲「最佳社會責任獎」肯定

為提高大眾對高齡經濟安全及金融友善之關注，台北富邦銀行與弘道老人福利基金會 2023 年攜手發佈全台首份針對 50-64 歲熟齡族群的「樂齡金安心 - 經濟安全未來趨勢」調查報告，洞察熟齡族群經濟安全痛點，並連續三年支持「銀響力新聞獎」，透過媒體影響力增進國人對高齡議題的了解。

北富銀積極發揮金融職能，聚焦長者需求推出樂齡專櫃、客服電話樂齡專線、官網樂齡專區「三專」服務，設計金融服務易讀圖卡，幫助長輩正確理解常用金融服務的性質與作業流程，開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等多項樂齡專屬產品，並與弘道基金會共組經濟安全策略夥伴，簽訂安養信託合作備忘錄，提供長者便捷可靠的信託服務。為強化高齡族群金融知能，北富銀開發「富足人生」桌遊，協助長者從遊戲中學習識別詐騙手法、使用常見金融服務，並與弘道基金會合作舉辦「富足盃」桌遊大賽，推進青銀共融。未來，北富銀將持續以負責任、有溫度的產品與服務，為長者帶來安全貼心的金融體驗。

冷卻地球 照亮未來 富邦產險致力低碳轉型榮獲「最佳環境責任獎」

富邦產險積極採取脫碳行動，運用核心職能開發各面向 ESG 保險商品，協助產業提升氣候風險韌性，並支持綠能產業發展，2023 年富邦產險承保全台近五分之一太陽能案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計劃，更率同業之先提出「2050 淨零承保」，結合商品及風險諮詢服務，攜手客戶應對低碳轉型的風險。