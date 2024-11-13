安聯人壽「有你心憶 讓愛傳遞」2024失智老人募款活動起跑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 08:30

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特邀男子團體 Energy 副團長張書偉首度代言樂齡族群公益議題

當過往的回憶逐漸模糊，曾經熟悉的老歌和老電影，能否喚起長輩的記憶，又或者重新愛上曾經的興趣？長期關注失智長者議題的安聯人壽，秉持著永續發展及社會共融的精神，今 (11/7) 日再度與天主教失智老人基金會攜手啟動第十七屆失智老人募款活動，將年度活動主題定調為「有你心憶 讓愛傳遞」，以電影回憶傳承的概念，扣合「認知治療」的議題，強調非藥物治療的重要性，透過生活中不同活動，如唱歌、跳舞、觀賞電影，甚至是手作活動，幫助長輩預防和減緩失智症狀。記者會中同時邀請基金會活動代言人－男子團體 Energy 副團長，近年並以多部優秀影視作品入圍金鐘獎的人氣男演員張書偉向大眾推動失智症防治概念，倡導藉由認知訓練、音樂治療、藝術治療等非藥物照顧方法，透過融入、體驗與分享等多元活動給予足夠的刺激，活化腦細胞，讓長輩找回生活中的自信。



根據國衛院調查，人口高齡化帶動失智浪潮，光是 2022 年，台灣失智人口已超過 32 萬人，預估未來 20 年，每天有近 48 人失智，等於每 30 分鐘，就會增加一名失智症患者！然而，與其他疾病不同的是，失智症的照護難度高，病程長達八至十年，也墊高了照護成本。根據《失智症亞太地區盛行報告》估計，2015 年，台灣失智症醫療與照護成本高達近 2,100 億元台幣，其中，照護成本占比高達九四％，約 2,000 億元。推估到了 2026 年，成本將暴增至 3,050 億元，相當於一半的健保預算規模。安聯人壽總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 表示，「為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對預防失智的重視，安聯率先呼應政府長照計畫，投入倡導相關議題，更積極推動各項失智金融友善服務，於九月推出新一代包含失智症理賠的長照險，協助民眾透過保險規劃未來可能需要的開銷，減輕長期照顧帶來的經濟負擔。走過近 20 個年頭，今年很開心可以與失智老人基金會再度攜手籌劃年度募款活動，感謝過去超過 20,000 位天使捐款人，捐贈逾新台幣 7,300 萬元之善款，及安聯全體同仁的熱情支持，讓每年活動都能圓滿完成。安聯人壽堅信企業要成為優秀的企業公民，不但要以深耕在地及永續來經營企業，更要用實際的回饋行動支持本地的非營利組織。安聯期望活動可拋磚引玉，讓更多人共襄募款義舉，並重視失智防治議題。」

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安聯人壽總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 致詞。(圖／安聯人壽提供)

失智症照護，生活比吃藥重要！治療失智症的過程好似播放「回憶電影」，長輩藉由認知訓練、音樂治療、藝術治療等非藥物照顧方法，也能改善失智患者的精神行為症狀，找回生活樂趣，甚至培養新的興趣，刺激活化腦力！天主教失智老人基金會鄧世雄執行長表示，「感謝安聯人壽多年來的協助，不但讓弱勢失智患者能得到更好的照顧，更喚起國人對這個世紀之病的重視。」鄧執行長補充說，「做為一個長期耕耘於失智症的非營利民間組織，我們覺得國人對於失智症的認知仍有提升的空間，期望藉由今年『有你心憶 讓愛傳遞』的年度活動，讓國人知道藥物治療並不是失智症的唯一解方，非藥物治療也扮演重要的角色。從日常生活到社會活動之參與，藉由能穩定長者情緒與心情愉悅的非藥物療法介入，可達到失智預防與延緩之目的；基金會也將非藥物療法納入日常課程規劃中，透過聽、視、嗅、觸、味覺等感官刺激與肢體運動之外，鼓勵長者運用尚存能力，執行日常居家家務，啟發創新功能，如藝術、音樂、其他專長技藝等，增進失智症長輩自信心與成就感，達到居家復能功效。」

近期忙於演唱會的 Energy 張書偉，近年持續以演員身份活躍於影視圈中，在台劇 《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》中以憨厚老實的形象，深植人心，私下更是熱心公益，這次應天主教失智老人基金會之邀，特別為「2024 年失智老人募款活動」現身說法，這也是張書偉首度代言樂齡族群公益議題。張書偉感性表示，「自己爺爺也曾是失智症患者，所以這次擔任『失智公益大使』有更多的體認與感觸。」他分享，其實失智症對家庭衝擊很大，因失智患者常有問題行為，導致許多家庭衝突，需要政府與民間更多的幫助與支持。為了本次代言公益活動，他更義不容辭地抽空拍攝宣傳短片，前往基金會附設聖若瑟失智老人養護中心，與長輩進行串珠活動、看影片及唱卡拉 OK 等鍛鍊記憶活動，最後，張書偉誠懇呼籲：「我們身邊有一群為失智所苦的長者，需要大家的關懷與支持，邀請大家從現在開始加入失智老人愛心捐款行列，打造一個失智友善的社會。」

單次或定期捐款達 1,000 元，即可獲得「這樣生活不失智」