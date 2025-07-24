細節曝光！蘋果創辦人賈伯斯千金將舉辦婚禮 男方是奧運馬術冠軍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 05:30

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現年 27 歲的蘋果 (AAPL-US) 創辦人賈伯斯千金伊芙（Eve Jobs）即將成婚，計劃與 26 歲的奧運馬術冠軍查爾斯（Harry Charles）在英國牛津郡完婚。

蘋果創辦人賈伯斯千金伊芙（Eve Jobs）即將成婚。（圖：Shutterstock）

伊芙是社交名媛、模特兼馬術選手，曾被時尚雜誌《Tatler》評為 新一代魅力女性。她是賈伯斯和妻子勞倫斯的第三個孩子，曾在父母的母校史丹佛大學主修科技與社會學。查爾斯是奧運金牌得主，父親是前奧運馬術選手彼得・查爾斯。

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這場婚禮將於本周四（24 日）開始，嘉賓將在一周內陸續抵達，預估耗資 670 萬美元，將由加州活動策劃師斯加蒂籌劃。

目前婚禮儀式舉辦地點尚未公布。外媒透露，舉辦地在 Soho Farmhouse，這是備受名人青睞的私人會員俱樂部，曾舉辦英國哈里王子的王妃梅根・馬克爾的婚前派對，佔地 100 英畝，有人工湖、北歐風格小屋等設施，以私密性著稱。

賓客陣容十分豪華，美國前副總統賀錦麗（與伊芙母親是 20 年好友）、英國王室比阿特麗斯公主預計出席，還有多位美國重量級政治人物。

此外，78 歲英國傳奇搖滾歌手艾爾頓 · 強據傳將獻唱，出場費 100 萬英鎊。