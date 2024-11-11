金金併綜效延伸！富邦投信擬斥20億元併日盛投信 估2025年完成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 20:44

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富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日代子公司富邦投信召開重訊，董事會通過，將以現金對價方式 100% 吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於新台幣 46.23 元至 52.42 元，預估合併價金總金額介於 18.03 億元至 20.44 億元。日盛投信今天董事會同步通過此合併案，本案是雙方合意併購，待取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計 2025 年完成合併。

富邦投信今天董事會通過，依據金融機構合併法、企業併購法、證券投資信託事業管理規則、金融控股公司法及本公司取得或處分資產處理程序，將依相關法令規定辦理與日盛投信進行現金合併案。合併後，將以富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。

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富邦投信表示，將致力維護所有員工權益，同時期盼盡速整合、發揮營運綜效。在富邦投信與日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於 2025 年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦投信預期，雙方合併後將有助於富邦投信提升資本效率，達到成本優化，並強化銷售業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質、多元的產品與服務。

富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘 ETF 基金，發展各類主題型 ETF ，規劃新形態之主動型 ETF。日盛投信則在主動式股權及貨幣型基金上有亮眼的表現。

預期合併後，將強化富邦投信市場競爭力，帶動資產規模持續成長，進而發揮投信產業合併之價值與綜效，並持續朝向成為亞洲一流資產管理公司之企業願景邁進。

從管理規模來看，截至 9 月底數據，富邦投信為 7526 億元，合併後的規模可望提升至 8354 億元，行業排名則維持在第 4 名。不過，較為顯著的部分是在貨幣型基金，在富邦投信的貨幣型基金規模會由 567 億元提升到 1092 億元，整體公司排名將可提升至市場第二大。

至於提升競爭力方面，由於團隊的合併，因此，在貨幣市場的基金經營團隊、台股基金的投資團隊，以及海外的投資團隊，都有利於在整合之後未來發展主動型的 ETF，以及全權委託的相關業務。

在降低營運成本的部分，由於中後台營運團隊的系統整併，長期而言，有助於富邦投信可以建置全天候且具效率的經營大平台，也提供整個經營的母子公司的營運管理的部分可以更具效益。展望未來，在吸收合併的過程裏面會持續擴展資產規模，強化深化大中華的資產管理平台，以延伸金金併的相關綜效。