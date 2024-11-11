陸推巨量化債計畫卻無資本重組與消費支持細節！高盛：非結束刺激 僅延後推出

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-11 09:08

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中國全國人民代表大會常務委員會 (NPCSC) 上周五 (8 日) 結束其雙月會議，並跟財政部舉行記者會宣布近年來規模最大的化債計畫，將地方政府債務解決規模提高 10 兆人民幣，並對未來的銀行再資本化、消費和房地產領域的政策支援提供前瞻指引。

但市場尤其是外資機構對中國人大會議略顯失望，因其未宣佈批准額外的中央政府專項債券 (CGSB) 發行配額用於銀行再資本化或支持消費，不過投行高盛認為，這是中國持續財政刺激計劃的重要組成部分。儘管地方政府債務解決的規模超出預期，但這通常具有較小的乘數效應，也就是決策官員的前瞻指引在很大程度上與高盛預期一致。

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高盛預期，中國中央政府債務發行配額將在明年增至 2.5 兆人民幣，高於之前預測的 2 兆，今年則是 1 兆，因為上周五的政策溝通顯示，之前高盛預期的用於銀行再資本化的中央政府債務發行可能只是被推遲，而不是完全取消。

中國 NPCSC 擴大地方在 2024 年到 2028 年間增加人民幣 10 兆元，一是將地方政府債務上限提高人民幣 6 兆，此舉用於再融資債券發行，以計劃每年人民幣 2 兆元的速度置換隱性債務，時間為 2024 年到 2026 年，並在 2024 年到 2028 年每年從地方政府專項債券 (LGSB) 發行配額中，分配人民幣 8 千億元用於債務解決，總計人民幣 4 兆元。

中國財長藍佛安在記者會上指出，10 兆人民幣規模的化債計畫結合地方政府自身的去槓桿努力，將使已確認的地方政府隱性債務的未償還金額總計減少 12 兆元，也就是從 2023 年底的人民幣 14.3 兆減少到 2028 年底的人民幣 2.3 兆。在 2024 年到 2028 年，每年所需化債金額將從人民幣 2.86 兆減至 0.46 兆。

他還表示，這些措施將在 2024 年到 2028 年節省政府債務服務成本累計人民幣 6000 億元，並強調未來地方政府隱性債務的增加將被嚴格禁止。此外，地方政府負責在 2028 年後償還與人民幣 2 兆棚戶區改造相關的隱性債務。

自川普再次當選美國總統以來，市場對額外消費支援的預期顯著增加，但 NPCSC 並沒有批准此類債券發行配額，對此藍佛安指出，正在制定計劃發行 CGSB 用於銀行再資本化，並重申將在未來幾年發行超長期中央政府特別債券的承諾，並誓言加大對消費品以舊換新的政策支援和設備升級計畫，此番言論代表對銀行再資本化和消費的任何政策支援可能會比預期晚到。

中國財長還重申在債務融資和赤字增加方面有相對較大的空間，正制定政策以利用地方政府債務進行原物料和住房庫存的購買。

他還承諾明年將採取更支持的財政政策，包括擴大赤字、提高地方政府債務發行配額，以及增加中央對地方政府的轉移支付，特別是用於技術創新和民生）。

至於當前寬鬆週期中財政刺激方案的規模，高盛則不認為上周五的宣布是新刺激措施的結束，並認為多年的財政擴張對於應對各種週期性增長阻力、解決一些中期結構性挑戰、正常化價格和重建信心是必要的。

根據高盛預估，中國當前刺激方案的規模將大於 2022 到 2023 年，但小於 2008 到 2009 年、2015-2016 年和 2020 年。

高盛也預測，中國將在 2025 年將官方財政赤字目標提高至佔國內生產總值的 3.6%，今年為 3%，但地方政府債務發行配額將在 2025 年增至人民幣 4.7 兆，高於高盛之前預測的 4.2 兆，今年配額則為 3.9 兆，主要因為在支援債務解決和住房去庫存方面的作用增加。