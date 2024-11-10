美點名調查中國矽光子威脅國安 光通訊台廠迎轉單商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-10 10:51
美中科技戰再掀新戰場，美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會日前敦促商務部，審查中國發展矽光子技術可能對美國國家安全構成的威脅，要求在 2024 年 12 月 1 日前提交簡報，繼 AI 晶片後，美國在 AI 領域再次盯上陸企，台光通訊廠有望獲轉單商機。
共和黨眾議員 John Moolenaar 和民主黨眾議員 Raja Krishnamoorthi 在信中強調，矽光子技術的雙重用途特性，容易被轉作為軍事用途，並考慮修改出口管制規則；目前中國企業已在全球前十大光通訊模組排名中拿下七席，包括曾遭美國制裁的華為，在產業為領先地位。
中國武漢的九峰山實驗室近日宣布在矽光子技術上「取得里程碑式突破」，成功點亮集成到矽基晶片內部的雷射光光源，為中國首次實現此項技術；據中國官媒報導，該實驗室主打的「芯片出光」技術，可望解決晶片間信號已接近物理極限的問題，對數據中心、AI 晶片等領域將有重大影響。
美方若對陸企祭出新限制，將削弱陸企競爭力，進而壯大邁威爾 (MRVL-US)、思科 (CSCO-US)、博通 (AVGO-US) 等美企出貨。其中，邁威爾日前在光纖通訊展展示 3D 矽光子引擎等新品，顯示美企布局決心。
台廠方面，眾達 - KY(4977-TW)、華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW)、都是美企重要夥伴，有望迎來轉單效應。其中光聖受惠美系資料中心需求強勁，光被動元件產品營收占比持續擴大；華星光則是邁威爾大客戶，持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件研發。此外，光通訊族群聯鈞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW) 等也可望受惠。
根據國際半導體產業協會預測，全球矽光子晶片市場規模將從 2022 年的 12.6 億美元，成長至 2030 年的 78.6 億美元。美中在此關鍵技術的角力，恐將進一步升溫。
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