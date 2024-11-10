美點名調查中國矽光子威脅國安 光通訊台廠迎轉單商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-10 10:51

‌



美中科技戰再掀新戰場，美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會日前敦促商務部，審查中國發展矽光子技術可能對美國國家安全構成的威脅，要求在 2024 年 12 月 1 日前提交簡報，繼 AI 晶片後，美國在 AI 領域再次盯上陸企，台光通訊廠有望獲轉單商機。

共和黨眾議員 John Moolenaar 和民主黨眾議員 Raja Krishnamoorthi 在信中強調，矽光子技術的雙重用途特性，容易被轉作為軍事用途，並考慮修改出口管制規則；目前中國企業已在全球前十大光通訊模組排名中拿下七席，包括曾遭美國制裁的華為，在產業為領先地位。

‌



中國武漢的九峰山實驗室近日宣布在矽光子技術上「取得里程碑式突破」，成功點亮集成到矽基晶片內部的雷射光光源，為中國首次實現此項技術；據中國官媒報導，該實驗室主打的「芯片出光」技術，可望解決晶片間信號已接近物理極限的問題，對數據中心、AI 晶片等領域將有重大影響。