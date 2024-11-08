〈智邦法說〉布局光通訊投資韓國InLC 持續擴大全球化布局

關於董事會日前通過投資韓國 InLC Technology 一案，強化光通訊布局，智邦執行長石軍表示，主要考量未來 AI 資料中心對光通訊需求將大幅提升，會更改過去較為保守的投資策略，持續投資光通訊技術。

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石軍指出，今年資料中心及整體網通產業雖然景氣疲軟，但智邦因提前在 AI 領域深耕布局，使得營運表現相對突出；展望明年上半年，市場需求動能將持續，但下半年則需觀察各種市場變數。