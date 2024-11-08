〈智邦法說〉布局光通訊投資韓國InLC 持續擴大全球化布局
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-08 18:09
網通廠智邦科技 (2345-TW) 今 (8) 日召開法人說明會，執行長石軍說明日前投資韓國 InLC Technology 一案，考量於 AI 資料中心對光通訊需求將大幅提升，將持續投資光通訊技術。
關於董事會日前通過投資韓國 InLC Technology 一案，強化光通訊布局，智邦執行長石軍表示，主要考量未來 AI 資料中心對光通訊需求將大幅提升，會更改過去較為保守的投資策略，持續投資光通訊技術。
石軍指出，今年資料中心及整體網通產業雖然景氣疲軟，但智邦因提前在 AI 領域深耕布局，使得營運表現相對突出；展望明年上半年，市場需求動能將持續，但下半年則需觀察各種市場變數。
對於近期美國總統大選情勢，石軍強調，智邦早已布局全球化生產，去年已在美國加州建立生產線，未來將持續擴大全球布局。目前除了美國廠，越南廠也已開始量產，不過今年越南廠營收可能只達 120 億元，低於原先 170 億元目標。
智邦第 3 季營收 282 億元，季增 15.5%，年增 25.7%；毛利率 19.9%，季減 1.2 個百分點，年減 3.1 個百分點；營業利益 34.6 億元，季增 13.6%，年增 12.4%；營益率 12.3%，季減 0.2 個百分點，年減 1.5 個百分點；稅後純益 26.5 億元，季增 2.7%，年增 11.1%，每股純益 4.75 元。
智邦前 9 個月累計營收 714.5 億元，年增 14.8%；毛利率 20.6%，年減 1.8 個百分點；營業利益 84.3 億元，年增 2.0%；營益率 11.8%，年減 1.5 個百分點；稅後純益 74.7 億元，年增 12.1%，每股純益 13.39 元。
前 9 個月營收產品占比部分，網站交換器共 411.8 億元，年減 3%，占 58%，；網路應用設備 241.8 億元，年增 74%，占 34%；網路接取設備 34.1 億元，年減 5%，占 5%；無線網路設備 4.03 億元，年減 45%；其他服務 22.8 億元，年增 56%，占 3%。
前 9 個月營收地區別部分，美洲共 513.2 億元，年增 15%，占 72%；亞洲共 110.8 億元，年增 28%，占 16%；歐洲 80.9 億元，年增 1%，占比 11%；台灣 9.4 億元，年增 43%，占比 1%。
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