南山尹崇堯看美降息循環：有利保險銷售 2025展望樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-10 11:00

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「2024 南山人壽臺北城市創意路跑」今 (10) 日上午於總統府前廣場盛大開跑，南山人壽董事長尹崇堯與總經理范文偉也親自參加，尹崇堯談及美國啟動降息循環，他直言，利率下調有利保險銷售，對於 2025 年展望持樂觀看法，整體景氣也在 AI 助攻下，朝積極正向發展；至於解約潮狀況，范文偉也透露，目前已經緩和下來，南山將持續累積保障型及長年期商品轉型因應。

談及美國總統大選結果，尹崇堯表示，短期上來看，市場對於川普當選反應相當熱烈，但實際上還是要等到明年上任後的具體政策，川普選前提出的減稅措施，以及對中國課徵 60% 關稅、其他國家 10% 關稅的想法，未來是否真的實現，這才是對於美國中長期的影響。

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至於美國聯準會啟動降息循環，8 日宣布再降 1 碼，尹崇堯直言，一般而言，在降息循環的過程中，對於保險銷售有利，營運展望持樂觀看法，但明年要準備 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 2.0，因此，希望秉持在保障型及長年期商品銷售，往累積較高 CSM 商品的方向邁進。

對於南山今年來的業績表現，范文偉補充說明，根據前三季自結財報，獲利維持正成長，主要在於投資型商品恢復銷售帶來正面的助益，南山今年著重於高 CSM 商品銷售，但健康險市占還有進步的空間，整體來說，今年表現穩健，獲利相當不錯。

展望 2025 年景氣狀況，尹崇堯認為，雖然美國是一大影響因素，但現在來看，還是滿積極正面，AI 的發展，可持續性甚至比過去預期的還更好，台灣是全球 AI 科技發展很重要的基地，我們提供重要技術的基礎建設，不管是在晶片上，還是 Data Warehouse(資料倉儲)、伺服器，對於整個 AI 發展很重要，因此持正向看法。

針對今年整體業界面對的保單贖回潮壓力，南山自身如何因應？范文偉說明，目前保單的贖回潮已經緩和下來了，因為利率有往下走的水準，所以整體看起來，不管是整個業界或南山人壽，在解約的部分都已逐漸緩和，南山並無流動性問題。

范文偉指出，南山積極轉型去銷售長年期保障型商品，因保障型商品較不受到利率的影響，也比較不會去贖回，它追求的是風險保障與風險規劃，著眼於長期的需求，所以我們要朝向這個目標邁進，去避免日後保險公司出現解約潮或流動性問題。

此外，金管會推出外匯價格變動準備金新制，國內目前已有 3 家業者申請，南山是否考慮申請加入，尹崇堯表示，現在內部應該還在評估當中，相信長期來說，這會是一個非常好的制度，但短期的話，還是要就整個金融市場、以及自己本身準備的狀況再來評估。

媒體關注上市計畫，尹崇堯回應，希望得到各方利害關係人的祝福，在大家都高高興興的狀況下來推動上市，經營團隊一直有在準備、努力進行，具體的時間表未定，還是要等到狀況穩健、得到利害關係人祝福後，再進一步評估。

「2024 南山人壽臺北城市創意路跑」由南山人壽董事長尹崇堯（左三）、臺北市體育局專門委員呂生源（右二）等多位嘉賓，鳴槍揭開序幕。(圖: 南山人壽提供)

今年南山人壽臺北城市創意路跑吸引超過萬名跑者熱情參與，參賽者從 0 歲橫跨到 99 歲，有人全家總動員，熱鬧非凡。本屆賽事由南山人壽董事長尹崇堯、臺北市體育局專門委員呂生源等多位嘉賓，鳴槍揭開序幕，尹崇堯董事長也親自參與路跑，鼓勵民眾透過跑步為自己的「健康帳戶」儲值資本，並且將跑步結合公益及環境永續，除了活動紀念衫使用保特瓶再生的環保紗製成，也將部分報名費捐助給專門獎勵長跑運動員的獎項「長明賞」，為台灣長跑運動發展及環境永續共盡心力，持續厚實台灣的健康資本，一起邁向健康台灣。

「2024 南山人壽臺北城市創意路跑」是南山人壽首度冠名贊助舉辦的路跑賽事，尹崇堯表示，保險公司能做的，絕對不只是疾病發生後的理賠，而是要更主動地和「健康」連結，走到更前端守護保戶的健康，擔任國人的健康靠山。這次路跑賽事，就是南山提醒民眾幫自己「存健康」的行動之一，呼籲大家從日常生活做起，維持健康好體態，避免個人健康帳戶過早透支，才能活得健康、活得久，讓台灣面對超高齡的未來，有備而來。

這場賽事分為「挑戰組 12.5km」及「休閒組 3km」，親民的路線共吸引上萬名民眾熱情響應，南山人壽也總動員，號召千名內勤同仁、業務夥伴和保戶一同體驗城市路跑樂趣，甚至祖孫三代都來挑戰，別具意義。此外，為了增添比賽趣味性，今年特別舉辦創意變裝秀競賽，參賽者無不發揮創意盡情變裝，逗趣又可愛的裝扮，展現跑者們的熱情與活力。