美網通大廠邁威爾漲價帶動唱 光通訊供應鏈台廠可望沾光受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-21 15:47

‌



美國網通暨光通訊指標大廠邁威爾 (MRVL-US) 日前宣布，將於 2025 年 1 月 1 日起對全產品線調漲價格，台系光通訊供應廠華星光 (4979-TW)，以及與美系大廠合作的光聖（6442-TW）、眾達 - KY(4977-TW) 可望受惠於漲價紅利。

Marvell 全球銷售資深副總裁 Dean Jarnac 日前通知表示，隨著全球對加速運算與 AI 的需求激增，Marvell 將持續加大創新與投資力道，以提供客戶尖端產品與技術，為此將於 2025 年 1 月 1 日漲價，但盡可能減少幅度，以降低衝擊。

‌



這波漲價潮可能為台灣光通訊產業帶來連鎖效應，華星光作為邁威爾的重要供應商，積極投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件 (CPO) 的研發，在技術上具有領先優勢，可望分得漲價紅利。

另外，隨著邁威爾漲價，其餘美系大廠在訂價方面也有機會隨之調整，相關台系供應商，如眾達 - KY、光聖都有望受惠。

眾達 - KY 作為博通 (AVGO-US) 在台重要供應商，積極布局下一世代光通訊產品，如共同封裝光學元件（CPO）產品，以及與博通合作的 400/800G 產品即將放量。公司在柬埔寨和越南的新廠也陸續開始接單，成長動能有望延續至 2025 年。