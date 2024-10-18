光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長

隨著光通訊產品需求強勁，相關個股股價狂飆，華星光 ( 4979-TW )、聯鈞 ( 3450-TW ) 遭主管機關列為注意股，日前公布 9 月自結獲利，華星光每股純益 0.35 元呈月增；聯鈞 9 月每股純益 0.53 元，賺贏第二季整季 0.47 元。

‌



華星光主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用聚焦於資料中心，隨著公司投入 800G 光收發模組和共同封裝光學元件（CPO）的研發，市場前景強勁。