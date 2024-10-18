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光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 15:06

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光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長。(圖：shutterstock)

隨著光通訊產品需求強勁，相關個股股價狂飆，華星光 (4979-TW)、聯鈞 (3450-TW) 遭主管機關列為注意股，日前公布 9 月自結獲利，華星光每股純益 0.35 元呈月增；聯鈞 9 月每股純益 0.53 元，賺贏第二季整季 0.47 元。

華星光 9 月營收 3.25 億元，月增 1.9%，年增 8.7%；稅後純益 0.49 億元，月增 48.5%，年減 5.8%，每股盈餘 0.35 元；第三季營收 9.5 億元，年增 7.6%；稅後純益 1.4 億元，年減 15.9%，每股純益 0.98 元。


華星光主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用聚焦於資料中心，隨著公司投入 800G 光收發模組和共同封裝光學元件（CPO）的研發，市場前景強勁。

聯鈞 9 月營收 7.98 億元，月增 21.2% 年增 63%；稅後淨利 0.78 億元、年增 875%，每股純益 0.53 元。

聯鈞負責封裝測試代工生產及製程設計業務，具矽光子技術，旗下的主動式光纜 (AOC) 產品，將從 400G 提升至 800G，可望成公司成長引擎。

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