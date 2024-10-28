〈焦點股〉川普保護費說嚇綠光通訊族群 聯亞領跌亮綠燈

川普日前接受接受全球最熱門 podcast 節目「喬羅根體驗」採訪，談到台灣話題，表示台灣搶走美國 100% 的晶片生意，若要接受美國保護，台灣應該繳交保護費，對與美國科技產業息息相關的台股相關個股普遍走弱。