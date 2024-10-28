〈焦點股〉川普保護費說嚇綠光通訊族群 聯亞領跌亮綠燈
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 10:55
美國總統候選人川普日前提出「若當選將對台灣晶片業收保護費」等利空言論，拖累今 (28) 日台股光通訊族群走勢，以美系客戶為主的聯亞 (3081-TW) 領跌跌停，上詮 (3363-TW)、光環 (3234-W) 也跌逾 8%，相關類股也綠油油。
川普日前接受接受全球最熱門 podcast 節目「喬羅根體驗」採訪，談到台灣話題，表示台灣搶走美國 100% 的晶片生意，若要接受美國保護，台灣應該繳交保護費，對與美國科技產業息息相關的台股相關個股普遍走弱。
今日光通訊受利空消息重挫，聯亞領跌跌停；上詮、光環跌逾 8%；聯鈞 (3420-TW) 跌逾 5%；華星光 (4979-TW) 跌逾 4%；波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 跌逾 3%。
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