中美晶擴大布局綠能 投資艾涅爾持股45%成最大股東

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-10 10:10

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中美晶說，過去規模小於 2,000 瓩的三型光電廠僅能自發自用，且販售綠電需經繁複的轉型申請，調整後的電業法政策開放三型光電廠可販售綠電給再生能源售電業，後者再轉供給企業用戶。艾涅爾專注於三型光電案場的開發，用戶包含服務業、電信業、金融業等。

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中美晶旗下子公司續興主力開發一型案場，主要客戶多為電子業與半導體業。未來續興與艾涅爾將共同整合客群需求與資源，拓展營運觸角，成為售電業綠電調度的先例，實現財務、業務、通路、服務最大的合作綜效，為客戶提供多元潔淨能源與更優質的綠電採購服務。

展望後市，隨著淨零行動的推展，國內企業購買綠電需求殷切，中美晶集團透過多元布局，持續擴大綠電販售規模，提供企業穩定且充足的綠電來源，是產業在減碳潮流的最佳策略夥伴。