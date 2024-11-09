法巴估今年Fed會再降息1碼 2025年按季降息到3.25% 但關鍵要看這「因素」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-09 14:20

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法國巴黎銀行財富管理團隊首席投資顧問暨副全球投資長 Guy Ertz，梳理本週的市場趨勢提出看法：「紅色浪潮」預期會強化經濟保護政策，並使通膨壓力上升。法巴之前即預測，2024 年會有 2 次連續降息，每次各降息一碼，隨後採季度降息步調，持續到 2026 年初，利率將降至 3.25%。但若「紅色浪潮」趨勢持續，就要重新評估降息，主要考量 2025 年下半年通膨是否再次升溫。

川普勝選推動「紅色浪潮」，預期加強經濟保護政策並推升通膨美國總統大選結果出爐，川普成功當選，共和黨也奪下參議院的多數席次。未來共和黨將在參議院 100 席中占有 51 席，比現有 49 席增加兩席。

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法巴認為，川普勝選可能掀起新一波美國進口關稅上調，進一步推動經濟保護主義。在「紅色浪潮」（Red Wave）推動下，2017 年的減稅政策有望延續，並可能推出更多財政刺激措施。中期來看，這一發展可能對美國經濟活動的帶來壓力、並推升通膨。在各項政策中，關稅政策的影響預計將超過財政和移民政策。初期階段，企業可能會受惠於減稅政策，帶來一定的正面影響；而個人減稅則預計在後期對消費支出產生更顯著的影響。然而，關稅帶來的不確定性和負面衝擊可能的抵消部分財政政策的正面效果。同時，美國財政赤字可能進一步擴大，增加經濟的不確定性。

川普勝選帶來歐元區經濟下行壓力，歐洲央行或採逐步降息應對 川普勝選對歐元區經濟也帶來潛在的下行壓力，法巴認為，可能衝擊歐元區四大方面，包括額 外的貿易關稅貿易政策的不確定性、美國財政政策的外溢效應，以及歐盟國防支出增加的壓力。法巴將在美國國會選舉結果最終確認後，進一步更新對歐元區經濟的預測。

此外，市場本就預期美國聯準會在本周會議降息一碼。根據初期預測，2024 年會有 2 次連續降息，每次各降息一碼，隨後採季度降息步調，持續到 2026 年 初，屆時聯邦基金利率將降至 3.25%。然而，若「紅色浪潮」趨勢持續，我們可能重新評估降 息預估，考量 2025 年下半年通膨可能再次升溫，屆時 2026 年的利率可能會高於原先預期。

法巴認為，歐洲央行（ECB）在面對不確定性增加的情況下，可能採取逐步降息，預計將於今 年 12 月、明年 3 月、6 月及 9 月各降息一碼，最終利率目標為 2.25%。若經濟環境進一步惡化，最終利率目標甚至可能低於 2%。

目前，美國兩年期和十年期國債殖利率均上升約 10 個基點，歐洲債市則略有下滑。隨著「紅色浪潮」可能性增加、通膨回升以及最終利率上調的預期，美元走勢將進一步增強。若依此趨 勢持續，法巴將重新評估美元展望，預期美元的下行風險會降低。