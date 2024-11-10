川普2.0起風了 瑞銀：中東局勢風險恐升級 估Fed 12月降息1碼 2025年降4碼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-10 12:28

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川普成為美國第 47 任總統，且是成為美國歷史上第二位 2 兩度當選但任期非連續的總統。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 認為，川普的關稅措施應於 2025 年下半年或 2026 年才會落地。預計 12 月美聯儲將再度降息 25 個基點，2025 年進一步下調 100 個基點。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致美聯儲擔心通脹升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。川普在貿易政策和俄烏衝突的立場，將對伊朗實施 “極限施壓” ，中東局勢升級風險居高不下。

選舉結果明朗化使得未來不確定性降低，也助推美股走高。美國 10 年期國債收益率上升，主要是由於市場預期美國名義 GDP 增長率將走高，財政赤字將增加。美元指數上揚，黃金價格下跌。

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瑞銀 CIO 認為，川普的競選綱領包括延長個人所得稅減免政策、降低公司稅、放鬆管制、加征貿易關稅、移民管制以及重新評估美國在全球事務中的角色等。如果共和黨掌控國會，總統將有更大的空間來推行其政策議程。不過，如果在國會中僅有微弱優勢可能令推動部分政策面臨掣肘，尤其是在聯邦預算赤字已經很高的情況下。

從經濟層面來看，認為關稅的影響可能最大。對中國商品及全球其他地區的商品徵收關稅，可能導致中美貿易的很大一部分難以維持，使得中國內需和企業利潤下降，同時令全球 GDP 增速放緩。此類關稅也可能推升美國通脹。

當然，在貿易或其他議題上的談判、妥協或者立法程式的限制，能否減輕（或不加征）關稅還有待觀察。還需注意的是，關稅措施的推出也需要時間，瑞銀 CIO 認為可能要到 2025 年下半年或 2026 年才會落地。

財政政策方面， 2025 年下半年或 2026 年才會落地。瑞銀 CIO 認為，選舉結果降低了有關政府臨時撥款法案（2024 年 12 月 20 日到期）和債務上限暫停到期（2025 年 1 月 2 日）的短期財政風險。川普在競選期間提議延長將於 2025 年底到期的個人減稅政策，將公司稅率從 21% 降至 15%，並對工資收入提供一系列其他減免措施。鑒於當前赤字占美國 GDP 的比重是川普第一任期開始時的 2 倍，而且利率更高，因此國會中的財政 “鷹派” 可能會阻止或縮減進一步擴大赤字的立法，尤其是共和黨在國會可能僅占微弱多數的情況下。

瑞銀 CIO 預計美聯儲貨幣政策將繼續朝中性水準邁進，鑒於政策執行的不確定性仍然很高，預計美聯儲不會立即改變其經濟展望。美聯儲已在 11 月 7 日會議上再次降息 1 碼，在基準情景下，預計 12 月美聯儲將再度降息 25 個基點，2025 年進一步下調 100 個基點。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致美聯儲擔心通脹升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。