川普2.0起風了 瑞銀：中東局勢風險恐升級 估Fed 12月降息1碼 2025年降4碼
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-10 12:28
川普成為美國第 47 任總統，且是成為美國歷史上第二位 2 兩度當選但任期非連續的總統。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 認為，川普的關稅措施應於 2025 年下半年或 2026 年才會落地。預計 12 月美聯儲將再度降息 25 個基點，2025 年進一步下調 100 個基點。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致美聯儲擔心通脹升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。川普在貿易政策和俄烏衝突的立場，將對伊朗實施 “極限施壓” ，中東局勢升級風險居高不下。
選舉結果明朗化使得未來不確定性降低，也助推美股走高。美國 10 年期國債收益率上升，主要是由於市場預期美國名義 GDP 增長率將走高，財政赤字將增加。美元指數上揚，黃金價格下跌。
鑒於川普下一任期內可能提高貿易關稅。在亞洲地區，日股上漲、日元下跌，台股則連續兩日演出慶祝行情。
瑞銀 CIO 認為，川普的競選綱領包括延長個人所得稅減免政策、降低公司稅、放鬆管制、加征貿易關稅、移民管制以及重新評估美國在全球事務中的角色等。如果共和黨掌控國會，總統將有更大的空間來推行其政策議程。不過，如果在國會中僅有微弱優勢可能令推動部分政策面臨掣肘，尤其是在聯邦預算赤字已經很高的情況下。
從經濟層面來看，認為關稅的影響可能最大。對中國商品及全球其他地區的商品徵收關稅，可能導致中美貿易的很大一部分難以維持，使得中國內需和企業利潤下降，同時令全球 GDP 增速放緩。此類關稅也可能推升美國通脹。
當然，在貿易或其他議題上的談判、妥協或者立法程式的限制，能否減輕（或不加征）關稅還有待觀察。還需注意的是，關稅措施的推出也需要時間，瑞銀 CIO 認為可能要到 2025 年下半年或 2026 年才會落地。
財政政策方面， 2025 年下半年或 2026 年才會落地。瑞銀 CIO 認為，選舉結果降低了有關政府臨時撥款法案（2024 年 12 月 20 日到期）和債務上限暫停到期（2025 年 1 月 2 日）的短期財政風險。川普在競選期間提議延長將於 2025 年底到期的個人減稅政策，將公司稅率從 21% 降至 15%，並對工資收入提供一系列其他減免措施。鑒於當前赤字占美國 GDP 的比重是川普第一任期開始時的 2 倍，而且利率更高，因此國會中的財政 “鷹派” 可能會阻止或縮減進一步擴大赤字的立法，尤其是共和黨在國會可能僅占微弱多數的情況下。
瑞銀 CIO 預計美聯儲貨幣政策將繼續朝中性水準邁進，鑒於政策執行的不確定性仍然很高，預計美聯儲不會立即改變其經濟展望。美聯儲已在 11 月 7 日會議上再次降息 1 碼，在基準情景下，預計 12 月美聯儲將再度降息 25 個基點，2025 年進一步下調 100 個基點。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致美聯儲擔心通脹升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。
此外，預計美國將採取措施迅速放寬對化石能源和金融服務行業的監管。地緣政治方面，瑞銀 CIO 認為川普當選總統可能意味著在貿易政策和俄烏衝突的立場或令盟友關係面臨考驗，對伊朗則將實施 “極限施壓” 策略，使得中東局勢升級風險居高不下。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普2.0關稅報復出招？財部推演3種路徑 估美國使出「七傷拳」也會自傷
- 想吃川普行情豆腐？富蘭克林：參考川普1.0路徑 投資把握3要訣
- 法巴估今年Fed會再降息1碼 2025年按季降息到3.25% 但關鍵要看這「因素」
- Fed 5大聲明一次看！富達建議Q4採全球優質股息+債券為上策 並聚焦科技股
上一篇
下一篇