美大選後台股跟演慶祝行情 法人看好「科技創新」掌握股漲流量密碼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 18:16

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美國總統大選結果底定，本周仍是美股及台股財報高峰，牽動科技股波動，近 2 日皆以紅 K 作收，顯示低接買盤積極，台股偏多。展望後市，法人建議短線觀察半導體、AI 供應鏈，中期觀察美國大選後產業板塊轉移，AI 科技投資已成市場共識，「創新科技」股方興未艾，可望持續引領股市投資浪潮。且回溯歷史，兩次美國總統大選選後 2 個月至 4 個月，台股及電子股皆上漲。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君分析表示，根據統計，近 10 年遇到的兩次美國總統大選，過程都會對台灣金融市場帶來不小的起伏，然選後無論 60 或 120 個交易日，台股均以上漲作收。以加權指數為例，上述兩個期間平均表現分別上漲 + 13.76% 與 + 21.03%，表現不俗；若觀察佔權值大宗的電子指數，上述期間平均報酬分別為 + 18.14% 與 + 22.59%，更勝大盤。

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而若進一步聚焦創新科技相關族群 00935 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技指數」表現則更為亮眼，上述兩個期間平均表現分別為 + 21.32% 與 + 25.30%，創新科技題材展現選後新氣象、爆發力傲視群雄。

圖：野村投信提供

林怡君指出，消息面的影響往往只是暫時的，股市表現最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性。儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球 AI 科技投資浪潮已成市場共識，其中走在浪尖上的「創新科技」，可望持續引領股市投資浪潮。因此，當選後市場逐步消化不確定因素，長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群，有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。

野村投信長期看好科技領域，尤其是 AI 所帶來的變革。AI 的商業化將創造許多獲利機會，並帶動各產業及垂直領域的獲利成長與股東權益報酬，包括微軟、Meta 和亞馬遜在內的美國科技巨擘正加大對建設 AI 資料中心的投資，以應對龐大需求，對於 AI 投資，資本支出正在繼續增加。

野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步表示，研發費用投入當下不保證未來會有收穫，但反之不投入未來就沒有新產品或服務應付競爭；許多研究證實，研發活動投入愈多時，長期而言會為公司帶來較佳的績效，公司的價值和股價也會隨之提升。