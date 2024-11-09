PIMCO看Fed：近期數據波動、政策前景不明 12月會議傾向保守不調息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-09 13:57

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PIMCO 首席經濟學家衛艾婷於昨（8）日發表最新經濟預測：如市場預期，聯準會在本次利率會議中宣布降息 1 碼，整體政策聲明保持中性基調。且聯準會主席鮑爾特別強調，目前利率調整的節奏和最終水平仍存在諸多變數。她認為聯準會在 12 月的會議中，對未來展望的調整會相對傾向保守。

衛艾婷指出，根據近期數據顯示，美國經濟表現更具韌性，鮑爾也指出經濟狀況下行的風險已逐步減少，同時強調長期通膨預期仍穩定。這意味著聯準會可能將採取更緩步的調整，並暗示 12 月會議有機會暫緩變動。

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