〈能源盤後〉市場持續衡量川普當選之潛在影響 颶風拉斐爾支撐 原油漲近1%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-08 05:47

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原油期貨價格周四 (7 日) 收高，收復前一天的跌幅還再上漲一些，交易員持續權衡前總統川普勝選的潛在影響。

原油期貨周三走跌，係因當日川普勝選後美元飆升，隔日周四則因颶風拉斐爾導致墨西哥灣生產關閉，有助於支撐油價。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 67 美分或 0.9%，收每桶 72.36 美元，全數收復前一日 0.4% 跌幅。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 71 美分或近 1%，收每桶 75.63 美元。

12 月交割汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.05 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.29 美元。

12 月交割天然氣價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.69 美元。

市場驅動力

ING 商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 在報告中表示：「川普擔任總統的影響仍不確定，可能有多種相反力量在起作用，例如美元走強可能不僅會給石油帶來阻力，還會給更廣泛的大宗商品帶來阻力。」

儘管美國供應成長很大程度上仍取決於油價，但川普政府可能允許利用聯邦土地進行更多石油和天然氣租賃。然而，策略師表示，川普就任總統也可能讓美國對伊朗採取更強硬立場，包括更嚴格地制裁伊朗石油出口，這將使 100 萬桶 / 日的原油供應面臨風險。

Navellier & Associates 創辦人兼投資長 Louis Navellier 在報告中寫道：「川普向來鼓吹探鑽，他希望美國成為能源生產的世界領導者。川普希望中東和平，但也曾表示希望幫助以色列消滅恐怖分子，其中可能包括重新制裁伊朗，因此現在訊號有些多空交錯。」

隨著美元飆升，周三油價大幅回落，ICE 美元指數升至 7 月以來最高水準，係因市場預期川普的財政政策和關稅計畫可能會引發新一輪通膨，縮減美聯準會 (Fed) 降息空間。然而，Fed 周四下午再次降息 25 個基點。

ING 的 Patterson 和 Manthey 表示，展望未來，2025 年石油市場前景依然悲觀，「全年石油過剩」。這其中關鍵假設是 OPEC + 將繼續逐步解除 220 萬桶 / 日的自願減產措施。「這留下了很大的風險，因為如果 OPEC+ 決定延續自遠減產措施至 2025 年，全球石油平衡可能會與我們目前的看法截然不同。」OPEC + 近日決定將該減產措施延續至 12 月底。

倘若 OPEC + 明年照計畫撤除減產措施，全球石油市場將返回過剩水準

ING 分析師表示，如果 OPEC + 明年按計畫解除減產，全球石油市場可能會恢復過剩的情形。在此背景下，ING 將 2024 年第四季 Brent 原油價格預測從每桶 79 美元下調至 74 美元，並維持 2025 年的油價預測在 72 美元不變。

交易員也關注颶風拉斐爾。美國內政部安全與環境執法局周四報告指出，為應對墨西哥灣颶風，該地區估計目前 22.4% 的石油生產和 9.7% 的天然氣生產已被關閉或暫時停止。StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 認為，到本周末之前，停產的規模可能會增加。