〈能源盤後〉川普勝選提振美元 上周供應增加帶來壓力 原油小幅收低

鉅亨網編譯許家華 2024-11-07 05:54

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原油期貨周三 (6 日) 走跌，但收復了盤中令 WTI 原油短暫跌破每桶 70 美元的大部分跌幅，交易員正在權衡前總統川普勝選的潛在影響。同時，美官方數據顯示，上周原油、汽油和餾分油供應增加，而汽油需求下降，也令油價承壓。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 30 美分或 0.4%，收每桶 71.69 美元，盤中低點曾達 69.74 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格 下跌 61 美分或 0.8%，收每桶 75.66 美元。

Brent 和 WTI 原油均 6 個交易日來首見收低。

12 月交割汽油期貨價格下跌近 0.5%，收每加侖 2.04 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.27 美元

12 月交割天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 2.75 美元，交易員密切關注周三晚間颶風拉斐爾進入墨西哥灣的狀況 36。

市場驅動力

Mount Lucas Management 聯合資訊長 Dave Aspell 表示：「雖然中東局勢依然緊張，但目前市場供應充足，如果沙烏地阿拉伯選擇增加產量，似乎有充足的閒置產能。美國鑽探活動也可能增加，儘管美國的產量已經創紀錄。」

同時，選舉使美元走強，「這一定程度上令油價承壓」Aspell 說。

美元走強助使 WTI 油價早盤跌破每桶 70 美元。ICE 美元指數周三交易中上漲 1.6%。

美元走高係因市場預期川普的財政計畫和關稅提案將引發通膨壓力，從而限制聯準會 (Fed) 降息範圍。美元走強可能會拖累以美元計價的大宗商品，使它們對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。

CIBC 高級能源交易員兼董事總經理 Rebecca Babin 表示，儘管新政府領導下的石油中期前景「仍然不確定且普遍看跌，但短期供應風險目前正在支撐價格，因為市場正在等待該地區的進一步發展」。

此外，「原油市場仍關注 Fed 政策和中國刺激措施，僅是這兩項因素被認為影響較小。市場正在考慮，川普政府可能 2025 年對這些因素有更大的影響，儘管目前關注的焦點仍然是地緣政治、宏觀因素和國內生產風險」她說。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (11/1 止) 美國商業原油庫存增加 210 萬桶。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights)調查，分析師平均預期上周原油供應量保持不變。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 310 萬桶。

另外，EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 40 萬桶，餾分油供應量增加 290 萬桶。

根據標普全球商品洞察，分析師平均預期上周汽油供應減少 210 萬桶，餾分油供應減少 110 萬桶。