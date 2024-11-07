2025年合約談判前 大航商紛紛調漲現貨價 彭博統計航運公司獲利年增3位數有望

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 19:04

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航運巨頭馬士基 10/31 第 3 季財報指出今年營運向好，受惠運費上漲，除持續調升財測外、2025 年將提高股息，更揭示 Q4 營運動能將上行，為貨櫃海運業第 Q4 獲利動能開啟利多想像。另一航運大廠美森輪船 (Matson) 2024 年 Q3 度營收與獲利皆雙位數成長，法人預期只要當前經濟、供應鏈維持暢旺且地緣政治不確定性持續存在，第四季度運價可望保持高位。

日前台股貨櫃三雄針對 2025 年市場展望提出看法，不約而同指出，紅海地緣政治問題依舊沒有改變，繞行好望角的船舶需求量大，明年仍會繼續航行好望角，成本攀升前提下，運價勢必上漲。2025 年上半年美國線的長約價格肯定比今年上半年更好，而歐洲運價目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年歐洲線的簽約價格也會走高。

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野村投信表示，航運利多消息不斷，增添全球航運股的表現空間有利後市，建議投資人，不妨伺機把握投資機會，單筆分批或定期定額搭配全球航運龍頭股，搭上航運成長列車。

00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，根據彭博數據統計，航運相關公司今年獲利有望繳出年增 3 位數的好成績，以臺灣加權航運類股指數為例，每股盈餘由 2023 年底的 13.64 元成長至 2024 年底的 37.81 元，年增達 177%；此外，當年度獲利則有望成為隔年股利配發的來源基礎，若觀察疫情至今該指數成分股每股盈餘呈現成長後的隔年，其股利水準皆可期，例如 2021、2022 年每股盈餘皆呈現大幅成長，也帶動 2022、2023 年豐沛的股利水準；有鑑於 2024 年預估每股獲利有望較前年大幅成長，2025 年股利分配值得期待。

另一方面，根據航運市場消息指出，近期貨櫃海運的北美線出現了拉貨效應，有望推升本季的營運，其主要原因是美國不少貨主擔憂川普當選，去中化的議題擴大，將導致相關產業關稅大增，因此提前拉貨。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，第 4 季雖然不是海運的拉貨旺季，但在艙位的排擠效應下，而有爆艙的說法，也導致運價愈趨向上。特別值得注意的是，大航商馬士基 10/31 帶頭調高 11 月中旬歐線附加費 1,000 美元，可望順勢拉高 2025 年歐線合約價逾倍。由於 2025 年長約已經開始談判，在大航商紛紛調漲現貨價格的情況下，2025 年合約價有望比今年倍增，貨櫃三雄在跟進的前提下，營運也相對有底氣。

另一方面，市場最新預估，長榮第 3 季單季每股純益（EPS）可望上看 29 元，萬海及陽明單季每股獲利也有約 8 至 9 元的實力，加上 2025 年農曆新年比較早，近洋線需求已經開始步入旺季，春節前貨運需求從 11 月開始轉熱，貨櫃三雄航運貨量步入旺季。