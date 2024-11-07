2025年合約談判前 大航商紛紛調漲現貨價 彭博統計航運公司獲利年增3位數有望
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 19:04
航運巨頭馬士基 10/31 第 3 季財報指出今年營運向好，受惠運費上漲，除持續調升財測外、2025 年將提高股息，更揭示 Q4 營運動能將上行，為貨櫃海運業第 Q4 獲利動能開啟利多想像。另一航運大廠美森輪船 (Matson) 2024 年 Q3 度營收與獲利皆雙位數成長，法人預期只要當前經濟、供應鏈維持暢旺且地緣政治不確定性持續存在，第四季度運價可望保持高位。
日前台股貨櫃三雄針對 2025 年市場展望提出看法，不約而同指出，紅海地緣政治問題依舊沒有改變，繞行好望角的船舶需求量大，明年仍會繼續航行好望角，成本攀升前提下，運價勢必上漲。2025 年上半年美國線的長約價格肯定比今年上半年更好，而歐洲運價目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年歐洲線的簽約價格也會走高。
野村投信表示，航運利多消息不斷，增添全球航運股的表現空間有利後市，建議投資人，不妨伺機把握投資機會，單筆分批或定期定額搭配全球航運龍頭股，搭上航運成長列車。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，根據彭博數據統計，航運相關公司今年獲利有望繳出年增 3 位數的好成績，以臺灣加權航運類股指數為例，每股盈餘由 2023 年底的 13.64 元成長至 2024 年底的 37.81 元，年增達 177%；此外，當年度獲利則有望成為隔年股利配發的來源基礎，若觀察疫情至今該指數成分股每股盈餘呈現成長後的隔年，其股利水準皆可期，例如 2021、2022 年每股盈餘皆呈現大幅成長，也帶動 2022、2023 年豐沛的股利水準；有鑑於 2024 年預估每股獲利有望較前年大幅成長，2025 年股利分配值得期待。
另一方面，根據航運市場消息指出，近期貨櫃海運的北美線出現了拉貨效應，有望推升本季的營運，其主要原因是美國不少貨主擔憂川普當選，去中化的議題擴大，將導致相關產業關稅大增，因此提前拉貨。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，第 4 季雖然不是海運的拉貨旺季，但在艙位的排擠效應下，而有爆艙的說法，也導致運價愈趨向上。特別值得注意的是，大航商馬士基 10/31 帶頭調高 11 月中旬歐線附加費 1,000 美元，可望順勢拉高 2025 年歐線合約價逾倍。由於 2025 年長約已經開始談判，在大航商紛紛調漲現貨價格的情況下，2025 年合約價有望比今年倍增，貨櫃三雄在跟進的前提下，營運也相對有底氣。
另一方面，市場最新預估，長榮第 3 季單季每股純益（EPS）可望上看 29 元，萬海及陽明單季每股獲利也有約 8 至 9 元的實力，加上 2025 年農曆新年比較早，近洋線需求已經開始步入旺季，春節前貨運需求從 11 月開始轉熱，貨櫃三雄航運貨量步入旺季。
在 ESG 方面，歐盟的碳邊界調整機制（CBAM）規定 5,000 噸以上的大型船隻，須購買一定的碳排額度，2025 年將由原本的 40% 排放量提高到 70%，為因應歐洲對於環保要求增強，舊船的拆解速度可能加快。但漢遠表示，目前進入傳統 Q4 旺季期，廠商除了持續拉貨以備歐美年底假期消費潮，根據 2018 年以來川普多次額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨 / 拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的表現空間。
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