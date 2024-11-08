〈焦點股〉川普概念ETF瘋漲 00909搭上比特幣熱寫掛牌新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 11:08

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美國大選這次神速開票，川普勝出後，市場急欲尋找這波美股行情受惠最大的投資標的，國內多檔海外股票 ETF 大顯神威，其中，國泰全球數位支付 (00909-TW) 與比特幣等虛擬貨幣產業高度相關，獲得投資人青睞，市價連日飆漲，今 (8) 日續揚超過 2%，盤中觸及 32.2 元，再度改寫掛牌以來的新高。

00909 11/6 單日噴漲超過 6%，勇奪 2 百多檔 ETF 的漲幅冠軍寶座，昨 (7) 日亦有約 4% 的漲幅，今天市價繼續向上衝，盤中上漲 2.58%，驚奇表現被外界稱為「川普概念 ETF」，累計近 3 個交易日以來已大漲約 13%。

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法人分析，默默無名的國泰全球數位支付，規模才新台幣 13 億元，從集保數據來看，受益人也僅有 1 萬人左右，但 00909 最大獨家優勢就是全台唯一與比特幣及虛擬貨幣產業高度相關，成分股全是數位支付、虛擬貨幣交易所與相關硬體等，全球市值王輝達也在持股池中。

而剛當選的川普可說是比特幣代言人，他今年參加比特幣大會時演說承諾，只要他入主白宮，美國政府就不會出售持有的比特幣，而且還要把比特幣作為戰略儲備資產，並誓言要將美國打造成全球加密貨幣之都。過去數位資產最大的緊箍咒就是金融監管嚴格，隨著川普當選，監管放鬆的趨勢明確，不難想像為何川普呼聲越高，數位資產的價格也跟著水漲船高。