〈焦點股〉美股選後大開資金派對 00757、00830價量齊揚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 10:26

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美國總統大選開票，催出股市行情狂飆。盤前美股期貨先行大漲，開盤後三大指數標普五百、道瓊及那斯達克指數，終場漲幅分別達 2.53%、3.57% 及 2.95%，齊步刷新歷史高點。大選行情帶動資金湧入美股 ETF，並以科技主題 ETF 最夯，昨天爆出大量的 2 檔海外股票 ETF 00757 及 00830，今 (7) 日市價持續勁揚超過 2%，買盤積極湧入。

投資專家表示，美國大選結果定調後，不確定性因素消除，美股有望重現強勢格局，預計市場資金持續集中 AI 族群，建議投資人可分批布局美股科技股 ETF，參與美股狂歡派對。

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台灣掛牌的海外股票型 ETF，昨日有多檔爆出天量成交，交投最熱絡的十檔 ETF，成交金額在 1.79 億元至 9.63 億元。其中，冠亞軍的成交金額更是一舉拔高至 8 億元以上，為其他同榜 ETF 成交金額的倍數。這兩檔獲投資人熱烈追捧的 ETF，分別為統一 FANG+(00757-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)，皆為美股科技股 ETF，單日成交金額高達 9.63 億元及 8.88 億元。

00757 市價連 2 日大漲，今天一度衝上 94.8 元，漲幅 2.27%，持續吸引資金湧入；00830 市價盤中大漲 2.7%，最高來到 47.76 元，為近一個月新高，截至上午 10 點成交量已超過 7500 張。

績效方面，今年美股持續由科技股領軍上漲，00757 今年來漲幅甚至達到 41.85%，也是成交金額前十大中，股價表現最佳的 ETF。11/6 這檔 ETF 收盤價達到 92.7 元，雖尚未創歷史新高，但海外股票 ETF 股王的地位仍屹立不搖。

00757 也被稱為尖牙股 ETF，成分股為十大科技巨頭，包括輝達、微軟、谷歌、亞馬遜、META、蘋果、網飛、博通、ServiceNow 及 CrowdStrike，覆蓋 AI 從硬體、軟體、資安到應用等領域。

投資專家表示，輝達新款 AI 伺服器將開始投產，目前市場對 AI 仍是供不應求，相較前幾年尚在基礎建設階段，目前 AI 已經逐步實現應用落地及變現。