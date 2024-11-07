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〈台股盤後〉鴻家軍+晶圓雙雄將士用命 收漲191點日K線連5紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 14:06

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〈台股盤後〉鴻家軍+晶圓雙雄將士用命 台股收漲191.44點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股大盤在今 (7) 日盤中投資人觀望態度稍退，推升台積電 (2330-TW) 等晶圓雙雄及鴻海 (2317-TW) 集團股價，終場大盤仍以上漲 191.44 點或 0.82%，以 23408.82 點作收，日 K 線連 5 紅，成交值放大爲 4248 億元， 但電子股矽光子族群表現弱勢。

同時，市場唯恐美國貿易保護主義再起，航運股長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW)、萬海 (1615-TW) 收盤走跌，股價跌幅都超過 1%。


在台北匯市方面， 新台幣兌美元匯價中午暫收 32.236 元、貶值 6.1 分，成交金額 9.90 億美元。

美國總統大選不確定性解除，由美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮台北股市今天早盤以 23180.01 點開出，較昨日收盤小跌 37 點，盤中最低 23132.94 點，最高 23518.63 點，全場成交值 4248 億元，盤中指數震盪高達 300 點。

台股集中市場，早盤電子股指數小跌開出，在台積電及聯電 (2303-TW) 股價走高，電子股指數也隨之上揚翻紅，收盤電子股上漲 0.89%，占大盤成交比重 70%，金融股指數收盤上揚 0.63%，占大盤成交比重 2.36%。

資深證券分析簡伯儀則對台股今天的台股走勢指出，美國大選後的台股仍將處於高檔震盪走勢，而在鋼鐵、塑化及金融在短線上將有助台股的多頭。預估震盪走勢之下，

台積電及聯電今天盤中表現強勢，台積電股價盤中一度上漲到 1075 元，終場收在 1065 元的價位，再較昨日上漲 5 元或 0.47%；而台積電今天的成交量 43860 張，成交值仍 高達 467 億元。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 今天收盤上漲 3.5 元或 1.64%，收盤價報 217 元、聯發科 (2454-TW) 今收平盤。鴻準 (2354-TW) 鎖住漲停作收。

今天盤中大型 PCB 廠股價表現強勢，收盤健鼎 (3044-TW) 突破 200 元大關，華通 (2313-TW)、臻鼎 (4958-TW)、欣興 (3037-TW) 都走高。

蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤下跌 5 元，收盤價報 2335 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價下跌 2 元，以 458 元作收。

 

 

 

 

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台股盤後台積電聯電大立光川普美國航運

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華通67.87.79%
健鼎200.53.35%
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聯發科13050.00%
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