台經院9月製造業景氣燈號轉黃藍燈中止連5綠 分數創7個月新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-31 11:01

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台灣經濟研究院今 (31) 日公布 9 月製造業景氣信號較上月減少 1.18 分至 11.84 分，並創 7 個月新低，製造業景氣燈號終結連續 5 個月的綠燈，轉為黃藍燈，台經院說明，主要是因各產業復甦步調不均，儘管科技類產品需求續強，但傳產類產品因市況不穩抵銷部分漲幅。

就景氣信號各主要組成項目觀察，本月有 5 項分數減少，1 項增加，其中，以經營環境面減少 0.44 分減幅最大，其次依序為售價、需求面和原物料投入面分別減少 0.43、0.34、0.08 分，成本面則增加 0.12 分，使燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

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觀察不同燈號消長，藍燈比重由 8 月的 34.60% 增加至 43.78%，黃藍燈由 19.29% 減至 16.41%，綠燈由 18.04% 增加至 28.28%，黃紅燈由 18.05% 減至 10.74%，紅燈由 10.03% 減至 0.80%。