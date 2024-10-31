出口優預期 主計總處上修Q3 GDP至3.97% 全年有望破4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-31 18:59

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主計總處今 (31) 日公布第三季經濟成長率 (GDP) 概估為 3.97%，較 8 月預測數增加 0.76 個百分點，但仍是四個季度來相對低點；若第四季 GDP 表現符合預測數，今年全年 GDP 可望突破 4%。

主計總處說明，上修第三季 GDP 主因商品出口表現優於預期，但整體經濟動能仍以內需為主軸。

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主計總處指出，由於人工智慧 (AI) 應用與資通產品需求維持強勁，第 3 季按美元計價商品出口年增 8.04%(以新台幣計價增 11.02%)，三角貿易和航運服務表現也佳，併計所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 8.67%，較預測數大增 1.74 個百分點。

輸入方面，出口及投資衍生需求帶動廠商備料及資本設備購置增加，第 3 季按美元計價商品進口年增 14.95%(以新台幣計價增 18.14%)，其中農工原料及資本設備增 15.34% 及 25.91%，服務輸入也隨國人出國熱潮而續增，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 13.33%，較預測數增加 0.28 個百分點。

輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.16 個百分點。

內需方面，由於基數已高，增幅趨緩，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第 3 季民間消費實質成長 1.92%，較預測數減少 0.39 個百分點；主計總處也指出，國人在國內消費實質成長 1.12%，國人在國外消費實質成長 16.10%。

而政府消費中，實質成長 3.90%(較預測數減少 0.60 個百分點)，對經濟成長貢獻 0.53 個百分點。

不過，資本形成成長 15.27%，較預測數增加 0.18 個百分點，反映隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升。