〈房產〉央行出手打房重 台經院：資金緊縮趨勢短期難解

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-25 11:33

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營建業營業氣候測驗為 107.36 點，月減 4.57 點，為連 2 跌，台經院認為，近期各行庫不動產授信水位限縮，使房市觀望氣氛濃厚，再加上央行打炒房出手力道較重，短期資金緊縮的趨勢難結束，資金緊俏將是影響未來房市走向的主要因素。

台經院指出，儘管政府公共工程持續推進，科技業者積極購置廠房改建，但住宅房屋建築需求趨緩，加上預拌混凝土價格持續上漲、缺工問題未解，令 8 月營造業景氣持平。

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所幸，政府擴大再生能源和基礎建設投入，加上通過重大公共建設計畫，使未來半年營造業前景樂觀。

但不動產業方面，8 月六都建物買賣移轉件數月減 7.6%，反映 7-8 月各行庫不動產授信水位限縮，買賣雙方磨合期拉長，加上農曆民俗月干擾，影響房屋過戶登記。

展望未來，隨著 9 月中央銀行第三季理監事會議再次調高存款準備率 1 碼，並祭出第七次選擇性信用管制措施，台經院直指，「出手力道較重」，對房市信心的打擊不小。