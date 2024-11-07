日本基本薪資創31年最大漲幅 升息之路更有底氣

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 09:01

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日本基本工資創下 30 多年來最大漲幅，支持了日本央行對於經濟仍處於復甦軌道的觀點，並支持未來幾個月升息的理由。

日本厚生勞動省週四 (7 日) 公布最新數據，9 月基本薪資年增率從 8 月的 2.4% 加速至 2.6%，漲幅創逾 31 年來最大。

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其中，名目現金收入成長 2.8%，低於普遍預期的 3%，一項扣除獎金和加班費的更穩定指標顯示，全職員工薪資增幅為 2.9%，比前一個月的 2.8% 略有加快。

較不樂觀的部分是，儘管政府恢復補貼以減少家庭瓦斯和電費後，9 月物價漲幅放緩，但實質薪資連續第二個月下降。

綜合數據來看，儘管存在一些疲軟，但薪資上漲趨勢基本上保持穩定，這向當局發出了積極信號，他們希望看到薪資上漲推動支出，並刺激需求主導的通膨周期。

雖然日本央行上週在保持利率不變，但總裁植田和男重申，日本正在實現其通膨目標的軌道上，未來可能再次升息。