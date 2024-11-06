日本央行會議紀要：若經濟與物價符合預期 考慮進一步升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-06 14:40

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日本央行周三 (6 日) 公布的 9 月會議紀要顯示，央行決策者同意，如果國內經濟與物價預期均達成預期，央行將進一步升息。

不過，由九名成員組成的董事會也強調，日本央行近期的重點應該是仔細研究海外不確定性和金融市場不穩定對經濟的影響。

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董事會還討論了如何改進日本央行向市場傳達政策意圖的方式，其中一位成員提出，可披露每位成員對未來利率路徑的預測的想法，並引發辯論。

這場辯論凸顯了日本央行在權衡經濟中日益增長的積極跡象、以及金融市場波動和全球經濟前景不確定性等外部風險時，所面臨的困難。

許多成員表示，薪資明顯在上漲，並認為有必要仔細審查通膨調整後的工資，在長期內是否會保持正數。

日本央行總裁植田和男一再表示，日本必須看到薪資可持續上漲，並導致服務價格上漲，央行才會考慮再次升息。

在 9 月的會議上，日本央行將利率穩定在 0.25%，植田表示，並不急於進一步升息，因為對美國經濟衰退的擔憂使市場緊張不安，給全球經濟前景蒙上陰影。

會議紀錄顯示，一名委員表示，日本央行應延後升息，直到海外和市場不確定性消退，而另一名委員則呼籲需要關注經濟下行風險。