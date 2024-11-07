蘭德公司評析過去8年美對中經濟政策：捍衛經濟利益較成功 促進公平貿易進展有限

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 11:04

‌



美國共和黨總統候選人川普周三 (6 日) 贏下第二個總統任期，從選舉期間的表態與立場，川普重返白宮也代表著美中經貿緊張關係勢將進一步加劇，知名戰略智庫蘭德 (RAND) 上月也發表報告回顧 2017 年來美國政府對中經濟政策的有效性，分析這些政策的成果並提出建議。

在名為《2017 至 2024 年美國對華經濟政策的有效性研究》的研究報告中，蘭德將美國政策目標分為促進更公平的貿易和捍衛美國經濟相關利益兩類，該智庫將公平貿易定義為美國企業獲得與東道國公司同等的市場准入，以及外國完全遵守與美國簽署的貿易協定。公平貿易也意味著各國不會從事不公平的做法，例如傾銷或提供重大國家補貼。

‌



蘭德的研究發現，美國經濟政策在促進公平貿易方面取得的進展有限，但在捍衛美國經濟相關利益方面取得了較大成功。美國加徵關稅政策已成功減少從中國的進口，並遏制與中國的雙邊貿易逆差，川普和拜登政府都將此視為實現了更公平的貿易，不過美國政策在確保美國在中企業得到公平待遇上進展甚微。

在促使部分供應鏈多樣化和限制中國獲得可用於商業或軍事用途的敏感技術方面上，美國政策則取得較大的成功，其中一些經濟政策，尤其是提高關稅，付出一定的代價，比如美國經濟成長放緩、製造業就業崗位、產出和出口的損失等。

因此，蘭德公司建議修改美國對中經濟政策，這些建議歸類為與貿易、技術管控、經濟外交、外國投資、工業和供應鏈多樣化。

公

貿易方面，蘭德建議美國政府應維持對五角大廈和商務部定義為關鍵技術的行業，以及中國企業是佔據該行業支配地位的主要供應商，還有可能逐漸破壞對美國經濟或國安至關重要的美國行業的關稅

為了保持美國製造業的整體競爭力並惠及美國消費者，美國貿易代表應通過該談判降低美國對來自中國的非敏感消費品和工業產品的進口關稅，以換取中國降低對美國商品的關稅。

美國政府還應就加入 CPTPP 開展談判，與印太經濟合作協議相比，成為 CPTPP 將能更好地實現美國經濟政策目標。它將大幅降低美國出口商面臨的關稅，消除美國貿易競爭對手如日韓因免關稅進入其他 CPTPP 成員國而享有的競爭優勢。

技術管控上，蘭德建議美國國會應增加對美國工業和安全域及美國外國投資委員會的資助，以確保它們有能力審查提交的出口管制和投資提案。白宮應組織一個正式的委員會，來協調美國各政府部門對中國的經濟政策。

經濟外交方面，中國偏好秘密地與低收入國家們簽訂雙邊貿易協定。美國國務院對於正在考慮加入此類協定的國家，應指示美國大使館向其駐在國負責對外商務和外交領域的同僚強調此類中國貿易協定的成本和代價。美國國務院應與盟友合作，向正在考慮接受中國貸款和投資的國家提供技術建議。

外國投資上，美國應繼續施壓中國，要求中國像對待本國公司一樣，對待美國和其他在華經營的外國公司。

至於工業和供應鏈多樣化，對政府鼓勵產業的投資和經營成本補貼通常會導致產能過剩和效率低下。為避免此類後果，美國政府應將未來補貼限制在對美國國安有明顯影響，且中國佔據主導供應商地位的行業中。國家科學基金會、能源部及五角大廈應增加對關鍵礦物替代品、降低關鍵礦物消耗和回收技術的研發資金。