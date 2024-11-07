路透：摩根大通CEO將續留銀行 沒有加入川普政府計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-07 00:10

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路透周三 (6 日) 援引知情人士消息報導，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 將繼續留在該銀行，沒有計劃要加入川普政府，儘管外界對戴蒙在大選後將擔任美國下一屆政府高層的消息甚囂塵上。

最近幾周，美國共和黨和民主黨都在猜測現年 68 歲的戴蒙是否會成為財政部長候選人，不過他上個月表示自己獲得正式職位的可能性「幾乎為零」。

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戴蒙執掌摩根大通近 19 年，目前摩根大通董事會已提名四位候選人接棒戴蒙。

戴蒙日前在選舉結果公布前發聲明表示：「我們的國家正在結束一場近代史上競爭最激烈、有時存在分歧的選舉。 」「美國人民正在做出他們的決定，很快就會是我們所有人團結起來支持我們的當選總統和所有國家領導人的時候了。 」

儘管這位資深銀行家今年延續不支持任何總統候選人的傳統，但他經常就經濟和金融政策以及地緣政治和國家挑戰發表意見。

與此同時，有媒體報導戴蒙的妻子 Judy Dimon 上周末前往密西根州，為川普的民主黨對手賀錦麗競選。