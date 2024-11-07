Fed傳聲筒：川普當選不影響貨幣政策 但未來有這四大顧慮

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-07 01:00

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川普勝選後，有「聯準會 (Fed) 傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ)財經記者 Nick Timiraos 周三 (6 日) 撰文表示，川普當選目前還不會影響 Fed 對貨幣政策立場，但共和黨後續「大獲全勝」(控制參、眾兩院)的話，12 月的貨幣政策會議可能會修改一些「基本假設」。

Timiraos 表示，考慮到 Fed 本周降息 1 碼 (25 個基點) 大勢已定，市場焦點轉向：在美國實現經濟「軟著陸」之前，Fed 還要降息幾次？Fed 官員本周可能會繼續給出模稜兩可的答案：「視情況而定」。

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Timiraos 指出，Fed 官員的顧慮可能集中在四個方面：

大選結果對經濟和通膨展望的影響是否會影響政策立場？

除非 Fed 已經全了解川普在國內稅、關稅以及移民政策領域的具體舉措，否則美國大選結果目前還不至於改變該行的貨幣政策立場。

但如果共和黨拿下兩院，那麼經濟學家可能會在 12 月的會議上「開始修改一些基本假設」。舉例來說，在 2016 年川普剛贏得大選、共和黨獲得國會控制權後，當時的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，Fed 官員和經濟學家就減稅的可能性展開激烈的辯論，並在此後逐步升息(但當時利率水準低於 1%)。

市場是否對就業市場惡化過度擔憂？

目前，對就業市場惡化的擔憂仍然存在。Timiraos 表示，Fed 在 9 月開啟降息周期時，失業率已從年初的 3.7% 升至 4.3%，有經濟學家擔心長期的高利率環境已經損害了就業市場的韌性。

不過，對就業市場的擔憂雖然有所消退但並未消失，而且考慮到颶風、罷工和大選等因素對經濟的影響還未可知，Fed 對未來的利率路徑也更難掌握。

抗通膨之路將走向何方？

今年以來，「Fed 青睞的通膨指標」個人消費支出 (PCE) 物價指數穩定放緩，較去年大幅降溫，距離 2% 的目標水準越來越近。

但 Timiraos 認為，如果抗通膨進展似乎停滯不前且經濟仍具韌性，一些 Fed 官員可能會提議放慢降息步伐。

中性利率水準到底是多少？

在 2008 至 2009 年金融危機前，中性利率水準公認為是在 4% 左右的水準。但在經歷漫長的危機和復甦後，中性利率水準可能已經降至 2% 的水準，而目前聯邦基金利率水準仍在 4.75% 至 5.0% 之間。

在 9 月的貨幣政策記者會上，Fed 主席鮑爾表示，對中性利率的評估仍存在大範圍不確定性，不過「我們不會回到以前超低利率的時代」。