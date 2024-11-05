連三月只賣30餘輛！瑪莎拉蒂9月在陸銷量崩跌87% 有車款直接下殺74折

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-05 08:51

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根據中國全國乘聯會最新數據，曾被譽為超跑「皇后」的瑪莎拉蒂在中國正陷入價量齊跌的窘境，9 月銷量僅 38 輛，較一年前崩跌 87%。早在 2018 年，瑪莎拉蒂在中國車市表現已經下滑。

《21 世紀經濟報道》報導， 2004 年進入中國市場的瑪莎拉蒂在 2011 年迎來快速發展，中國市場在 2017 年超越美國成為瑪莎拉蒂全球最大單一市場。數據顯示，瑪莎拉蒂 2017 年全球銷量為 4.87 萬輛，年增率 21%，其中中國市場銷量 1 萬 4498 輛，年增率 18%，在瑪莎拉蒂全球銷量中佔比 29.8%。

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但好景不常，瑪莎拉蒂 2018 年在中國銷量衰退約三成至 1 萬 696 輛。業內人士普遍認為，瑪莎拉蒂進入 2018 年銷量繼續大幅下滑，最直接的原因之一是中國關稅的調整。關稅下調引發一定的市場觀望情緒，導致部分 6 月訂單延至 7 月交付，到了 2018 年第二季，瑪莎拉蒂僅賣出 1500 輛，年減率 70%。

2019 年，瑪莎拉蒂在中國賣出 6240 輛，年減 42%，隔年銷量再降至 4787 輛，2021 年銷量則迎來短暫反轉，年增 49% 至 7143 輛，到了 2022 年又開始暴跌至 4855 輛，年減率 32%，2023 年續降至 4264 輛，年減率 12%。

今年以來，瑪莎拉蒂在中國銷量開始崩塌。中國乘聯會數據顯示，今年前 9 月瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量分別為 214 輛、89 輛、129 輛、140 輛、109 輛、96 輛、32 輛、31 輛和 38 輛，總計 878 輛，年減率 79%。

數據也顯示除瑪莎拉蒂外，從中國市場情況來看，賓利、勞斯萊斯、法拉利、蘭博基尼等超豪華品牌今年前 9 月均出現不同程度的下滑。

對於瑪莎拉蒂等超豪華品牌的銷量暴跌，乘聯會認為，體現出超高端消費群體的購買力暫時放緩，或是轉移到國產高端。

與此同時，瑪莎拉蒂的價格也大幅下跌。以今年 4 月推出的瑪莎拉蒂 Grecale 格雷嘉 Folgore 為例，作為 Grecale 格雷嘉的純電動車版本，新車配備雙電機系統，基於 400V 平台打造，配備 105kWh 電池組，續航里程超過 500 公里，售價人民幣 89.88 萬元，不過遭網友吐槽道「看多了國內的電車，再看就完完全全提不起興趣了」、「內裝是確實拉胯，中控有種好幾年前國產品牌車的粗糙感」。

根據《汽車之家》報導，瑪莎拉蒂 Grecale 格雷嘉廠商在上海的指導價為人民幣 65.08 萬至 103.88 萬元，經銷商報價為 50.08 萬至 103.88 萬元，其中 Grecale 格雷嘉 2023 款 2.0T GT 指導價為 65.08 萬元，經銷商報價僅 50.08 萬元 (約 229 萬台幣) 起，相當於打了 77 折。

瑪莎拉蒂 Levante 指導價則為人民幣 86.68 萬到 118.98 萬元，經銷商報價為 64.68 萬到 118.98 萬元，其中 Levante 2022 款 2.0T GT 鋒芒版指導價 86.68 萬元，經銷商報價則為 64.68 萬元 (約 295 萬台幣)，相當於打了 74 折。

此外，今年上半年瑪莎拉蒂全球出貨量僅 6500 輛，年減逾 50%，調整後虧損超過 8200 萬歐元 (約 29 億台幣)。

在中國市場表現不佳的背景下，母公司 Stellantis 已經開始對瑪莎拉蒂的管理層動刀，今年 9 月宣佈於瀚邦出任新任中國總經理，負責三叉戟品牌在中國的商業運營，該任命即刻生效。