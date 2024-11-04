美元跌至兩周新低 投資人從「川普交易」中獲利了結

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-04 21:33

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美元周一 (4 日) 走跌，投資人準備迎接本周美國大選結果以及聯準會 (Fed) 可能降息對全球經濟的廣泛影響。截稿前，美元指數下跌至 103.56，創下兩周新低。

美元兌歐元升值 0.7% 至 1.0906 美元、美元兌日元貶值近 1%，至 1 美元兌 151.645 日元。另外美國公債殖利率下跌 8 個基點，回吐上周五部分漲幅。

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賀錦麗和川普民調幾乎持平，在投票結束後幾天可能還無法知道誰勝選。最近幾周投資人開始押注川普勝選，預料他在移民、減稅和關稅方面的政策將給通膨、美債殖利率以及美元帶來上行壓力。

策略師表示，美元周一走軟與民調顯示賀錦麗在愛荷華州意外領先 3 個百分點有關。根據《紐約時報》(NYT)/ 謝納學院 (Siena College) 一份民調顯示，賀錦麗在內華達州、北卡羅來納和威斯康辛州略為領先，而川普在亞利桑那州領先，這是少數幾個競爭最激烈的戰場州。

法國興業銀行 (Societe Generale) 企業研究外匯和利率主管 Kenneth Broux 表示：「民調顯示，賀錦麗可能在幾個搖擺州領先，這在川普交易中引發了一些獲利回吐。」

他還說：「在明天投票之前，市場非常緊張——做多美元，做空美國公債，所以我們調整一些部位是很自然的。」

博弈網站 PredictIT 顯示，賀錦麗的賠率為 53 美分，川普為 52 美分，投資人願意為贏得 1 美元的機會下注，而一周前分別為 45 美分和 59 美分。

義大利聯合信貸銀行 (UniCredit) 外匯策略師 Roberto Mialich 表示：「與最近幾次選舉相比，這無疑是最不確定的美國選舉之一。」他指的是選擇權市場的部位顯示，投資人正在購買避險周二投票後劇烈波動的保護措施。

Mialich 說：「我們最早可能無法在周三得到一個非黑即白的結果，這種風險增加了不確定性。」歐元兌美元一周隱含波動率選擇權處於 2023 年 3 月以來最高。

作為市場對美國大選反應的前沿，中國離岸人民幣的隱含波動率創下歷史新高，美元 / 墨西哥披索的隱含波動率達到 2020 年 4 月以來的最高水準，超過上一個選舉周期，反映投資人對貿易關係的焦慮。

美國央行降息影響

本周除了美國大選外，聯準會 (Fed) 也將於台灣時間周五 (8 日) 公布凌晨三點公布最新利率決策，市場普遍預估降息 1 碼 (25 個基點) 而非 2 碼 (50 個基點)。

根據芝商所的 FedWatch 工具，交易員認為 Fed 降息 1 碼的可能性為 98%，12 月降息幅度接近 80% 的可能性。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示：「我們預估 2025 年上半年還會連續 4 次降息，最終利率將降至 3.25%-3.5%，但明年的降息速度和最終目標都存在更多不確定性。我們的基準預測和機率加權預測現在都比市場定價溫和一些。」