Coinbase內部人士擬出售多達500萬股股票 價值逾9億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-04 19:50

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根據巴隆周刊 (Barron"s) 周一 (4 日) 報導，近期加貨幣幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 高層和董事通過交易計畫，出售超過 9 億美元的股票。據了解，3 名高層和 2 名董事將出售多達 500 萬股，按上周五每股 182.88 美元收盤價計算，總價值約 9.09 億美元。

其中，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 於 8 月 15 日通過一項所謂的 10b5-1 規則計畫，擬出售至多 375 萬股 A 類普通股。

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公司內部人士採用此類計畫是為避免因掌握非公開資訊而被指責有偏見。當價格、交易量、時間等特定條件滿足時，計劃會自動執行交易。

Coinbase 在 10 月 30 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中揭露這些交易計畫的採用情況。該計畫預估從 11 月 18 日開始，最晚於 2025 年 11 月 14 日結束。

Coinbase 並沒有讓 Armstrong 或其他高層發表評論。

Coinbase 財務長 Alesia Haas 在 2 月 15 日的第四季財報電話會議上對內部股票銷售發表了評論。哈斯表示：「我們所有的內部人士…… 都對 Coinbase 抱有長期的信念。值得注意的是，這些交易只占內部人士持有的 Coinbase 總資產的一小部分。」

Armstrong 上一次出售 Coinbase 股票是在 9 月 12 日，當時計劃將 15375 股 B 類股轉換為相同數量的 A 類股，並以 250 萬美元的價格出售等量的 A 類股，平均價格為每股 161.28 美元。

截至 3 月 31 日，Armstrong 透過持有超級投票權 B 類股的多數股份，控制 Coinbase 的 52% 投票權。