〈台幣〉午後豬羊變色 央行阻貶收31.961元 寫1個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 18:24

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美國總統大選就在 11/5，受到美元轉弱影響，主要亞幣今 (4) 日紛紛走強，新台幣兌美元午盤前一度強升超過 1 角，不過，台北匯市下午豬羊變色，在多方美元買盤湧現下，使得升幅幾乎回吐，終場收在 31.961 元、微升 0.7 分，央行力守 32 元大關意味濃厚，台北及元太外匯市場總成交值放大至 27.82 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.91 元開盤後，在熱錢強力匯入下，匯價最高衝上 31.839 元，強升 1.29 角。不過，匯市下午風向急速轉變，匯銀主管指出，外資午後轉為匯出，加上投信積極匯出海外投資款，因而壓抑新台幣走勢，匯率最低下探 31.999 元，貶值 3.1 分，直逼 32 元整數大關。

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進出口商方面，匯銀主管透露，適逢月初，出口商交投意願不高，抱持惜售態度，進口商伺機跟隨外資進場買匯。而「老大哥」央行眼見新台幣走勢逐漸與亞幣脫鉤，便逐漸擴大調節力道，阻貶意味濃厚，新台幣終場小升 0.7 分，收在 31.961 元，仍為 1 個月以來的新高。

匯銀主管分析，美國大選即將登場，近來匯市交易波動加劇，外資動向不明朗，若是最終由川普入主白宮，預估美元可能會有一波利多行情，市場靜待選後不確定因素消除後，關鍵仍會回到聯準會身上，降息幅度是影響美元匯率的最大因子，必須持續觀察通膨、經濟數據。