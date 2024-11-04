歐盟將評估蘋果iPad作業系統是否符合數位市場法

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-04 20:51

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歐盟執委會周一 (4 日) 表示，歐盟反壟斷機構將評估蘋果 (AAPL-US) 用於 iPad 的作業系統是否符合其旨在遏制科技巨擘權力的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 的規定。

歐盟當局此舉是在蘋果公司 4 月公布歐盟執委員會指定的 iPad OS 合規報告之後所做出，該機構是歐盟市場競爭的執法者，認為蘋果的作業系統是企業接觸客戶的重要門戶。

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歐盟反壟斷監管機構在聲明中表示：「委員會現在將仔細評估針對 iPad 作業系統採取的措施是否有效遵守 DMA 的義務。」該機構還表示，評估也將基於感興趣的利益相關者的意見。

截稿前，蘋果沒有立即回應置評請求。